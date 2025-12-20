Las condiciones contractuales que deberá aceptar Ander Herrera para seguir en Boca

Mientras el futuro del español sigue siendo una incertidumbre, Boca tiene pensado ofrecerle un nuevo contrato con cambios considerables. Los detalles.

Boca prepara ajustes en el nuevo contrato de Ander Herrera, si es que el vasco decide seguir en el club.

El futuro de Ander Herrera en Boca está en plena etapa de definiciones. Aunque dentro del club nadie pone en duda su jerarquía ni el rol de referente, la continuidad del mediocampista español en el Xeneize se volvió una incertidumbre por todo lo padecido durante 2025 con las incontables lesiones.

La intención de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, ahora encabezado por Marcelo Delgado en su rol de mánager, es clara: contar con jugadores de peso que sostengan el proyecto deportivo. En ese contexto, quieren que el ex Athletic Bilbao siga ligado a la institución para jugar la Copa Libertadores.

Boca renegociará el contrato de Ander Herrera: las dos propuestas que recibiría el español Sin embargo, al no haber activado la renovación automática por un año que estaba contemplada para octubre Boca quedó habilitado a replantear las condiciones del nuevo vínculo. Es por eso que, si Herrera pretende seguir en el Xeneize, deberá aceptar un contrato con cambios importantes respecto al actual.

Ander Herrera vivió una jornada única en la Bombonera tras el triunfo en el Superclásico y guardó el recuerdo en sus redes sociales. Boca renegociará el contrato de Ander Herrera en caso de que decida seguir en el club. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ Teniendo en cuenta eso, sobre la mesa aparecen dos alternativas concretas: una es ofrecerle un acuerdo por productividad, con ingresos atados a la cantidad de partidos jugados y a objetivos alcanzados, mientras que la otra es renovar bajo un esquema habitual, pero con una reducción salarial significativa.