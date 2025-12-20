Las condiciones contractuales que deberá aceptar Ander Herrera para seguir en Boca
Mientras el futuro del español sigue siendo una incertidumbre, Boca tiene pensado ofrecerle un nuevo contrato con cambios considerables. Los detalles.
El futuro de Ander Herrera en Boca está en plena etapa de definiciones. Aunque dentro del club nadie pone en duda su jerarquía ni el rol de referente, la continuidad del mediocampista español en el Xeneize se volvió una incertidumbre por todo lo padecido durante 2025 con las incontables lesiones.
La intención de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, ahora encabezado por Marcelo Delgado en su rol de mánager, es clara: contar con jugadores de peso que sostengan el proyecto deportivo. En ese contexto, quieren que el ex Athletic Bilbao siga ligado a la institución para jugar la Copa Libertadores.
Boca renegociará el contrato de Ander Herrera: las dos propuestas que recibiría el español
Sin embargo, al no haber activado la renovación automática por un año que estaba contemplada para octubre Boca quedó habilitado a replantear las condiciones del nuevo vínculo. Es por eso que, si Herrera pretende seguir en el Xeneize, deberá aceptar un contrato con cambios importantes respecto al actual.
Teniendo en cuenta eso, sobre la mesa aparecen dos alternativas concretas: una es ofrecerle un acuerdo por productividad, con ingresos atados a la cantidad de partidos jugados y a objetivos alcanzados, mientras que la otra es renovar bajo un esquema habitual, pero con una reducción salarial significativa.
El retiro es una opción que está en análisis
Lo cierto es que los números no mienten y respaldan la postura del club de la Ribera: el vasco padeció cinco lesiones musculares en 2025 y solo pudo decir presente en 17 de los 44 partidos oficiales. Ese condicionamiento físico no solo encendió alarmas en la dirigencia, sino que también llevó al propio futbolista, de 36 años, a reflexionar sobre su futuro y a considerar seriamente la posibilidad de ponerle punto final a su carrera. Mientras tanto, en Boca aguardan una definición para los próximos días.