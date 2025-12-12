Incertidumbre total: Ander Herrera quedó libre en Boca y podría tomar una drástica decisión

La finalización del contrato de Ander Herrera abrió un escenario de incertidumbre en Boca Juniors . El mediocampista español, que viajó a su país para pasar las fiestas con su familia, deberá resolver en los próximos días si continúa en el club o si decide poner fin a su carrera profesional.

Desde que el plantel fue licenciado el pasado 9 de diciembre, surgió una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿seguirá Herrera en el Xeneize? Su primera intención sería continuar para disputar la Copa Libertadores, aunque su futuro aún no está definido: el vínculo del jugador de 36 años ya expiró y cualquier continuidad debe negociarse.

El español se marchó a su tierra natal para tomar una decisión junto a su familia y evaluar su estado físico tras una temporada muy complicada en cuanto a lesiones. Y allí apareció una versión que generó sorpresa en el mundo Boca .

Según informaron desde ESPN, si Herrera no renueva, su alternativa sería retirarse del fútbol profesional. “En las próximas horas se va a España a pasar las Fiestas y ahí a nivel familiar tomará una decisión: o Boca o deja el fútbol. En Boca están esperando”, detallaron desde la señal deportiva. La posibilidad del retiro abrió un nuevo interrogante en el club, que confía en poder retenerlo para 2026.

El paso del volante por Boca estuvo marcado por reiterados problemas musculares que lo alejaron de los planes del equipo en momentos clave. Herrera disputó apenas 17 partidos de 44 posibles entre competencias locales, Copa Argentina, Libertadores y Mundial de Clubes.

Su año comenzó con un buen debut en Santa Fe ante Argentino de Monte Maíz y su estreno en la Bombonera frente a Argentinos Juniors. Allí sufrió su primera lesión muscular. Tras recuperarse, volvió en la revancha de la Libertadores ante Alianza Lima, aunque dos partidos después recayó y esa molestia se profundizó en un choque ante Newell’s, cuando ingresó desde el banco y tuvo que salir a los diez minutos.

Esa lesión lo dejó afuera del Superclásico en el Monumental y recién pudo regresar para los cuartos del Torneo Apertura, donde Boca quedó eliminado frente a Independiente. Su reaparición como titular llegó en el Mundial de Clubes ante Benfica, pero duró apenas 20 minutos antes de volver a lesionarse. Más tarde, una nueva dolencia lo marginó de los siguientes diez partidos consecutivos.

Ander Herrera El futuro de Ander Herrera está en suspenso. Fotobaires

Su mejor tramo de continuidad ocurrió entre la Fecha 10 y los octavos del Clausura, donde sumó minutos en ocho encuentros y se destacó especialmente ante Tigre y Estudiantes. Aunque terminó el certamen en el banco, la irregularidad física marcó su temporada.

Un futuro por definir y un plantel en transición

La irregular campaña personal llevó a Herrera a replantearse qué camino seguir. La falta de certezas sobre la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador también agrega tensión al panorama, aunque el DT contaría con él en caso de seguir. La dirigencia, por su parte, estaría dispuesta a ofrecerle un nuevo contrato por un año.

La situación de figuras como Edinson Cavani es similar: continuas lesiones lo limitaron a 24 presencias en 44 partidos, perdiéndose incluso los dos Superclásicos y las semifinales del Clausura. Marcelo Delgado dejó un mensaje claro al respecto: “Necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos”, subrayó.

Mientras tanto, Boca inició una renovación inevitable. Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón ya se despidieron, otros 26 futbolistas regresarán de sus préstamos y Bruno Valdez, Tomás Fernández e Israel Escalante quedarán libres.