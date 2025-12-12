El sentido posteo de Leandro Paredes en el día del hincha de Boca

Leandro Paredes subió una historia a su cuenta de Instagram dedicado a todos los hinchas del Xeneize por el festejo del día del hincha.

Leandro Paredes subió un posteo a sus redes por el día del hincha de Boca.

Leandro Paredes no pudo cerrar el año de la manera que deseaba, ya que Boca se quedó a las puertas de disputar la final del Torneo Clausura, pero Racing lo eliminó en la Bombonera y lo dejó con otro año sin dar una vuelta olímpica.

Sin embargo, el mediocampista de la Selección argentina comenzará la pretemporada con un objetivo principal: ser campeón de la Copa Libertadores. Además del certamen continental, el Xeneize también disputará la Copa Argentina y los Torneos Apertura y Clausura la próxima temporada.

Pero ahora, Leandro Paredes se tomará unas merecidas vacaciones antes de iniciar la pretemporada en enero y también en este día tan especial para los hinchas de Boca (es el día del hincha del club de la Ribera) aprovechó para dejar un sentido posteo en sus redes sociales.

El posteo de Paredes por el día del hincha de Boca A través de una historia en su cuenta de Instagram, el campeón del mundo subió la placa conmemorativa que publicó el Xeneize en sus redes oficiales, le sumó cuatro corazones alusivos (con los colores del club) y reposteó el mensaje institucional en un nuevo aniversario.

image El posteo de Leandro Paredes por el día del hincha de Boca. @leoparedes20 en IG Boca ya conoce a su rival para el debut en el Apertura 2026 El pasado jueves por la tarde, la AFA anunció el calendario con el fixtura de los días en que se jugará el Torneo Apertura 2026 y el equipo de Claudio Úbeda (integra la zona A) debutará ante Riestra de local el fin de semana del 25 de enero.