Cancelada la Finalissima, a España se le cayó el amistoso que tenía pactado en la fecha que quería jugar AFA

La selección de España rechazó jugar la Finalissima el 31 de marzo porque tenía un duelo programado ante Egipto, pero el mismo no se llevará a cabo.

La selección de España no jugará ni la Finalissima ni el amistoso con Egipto el 31 de marzo.

Programada en primera instancia para que se jugara el viernes 27 de marzo en Qatar, este escenario tuvo que descartarse debido a la escalada bélica en Medio Oriente. Tras esto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la UEFA quisieron llevar de manera insólita el cotejo al Santiago Bernabéu de Madrid, a lo que la AFA y la Conmebol se negaron por no respetar la neutralidad.

Selección de España España jugará un solo amistoso en la ventana de marzo. @SEFutbol Tras esto, se propuso Roma como sede, pero tampoco se pudo llegar a un acuerdo ya que en Europa querían mantener la fecha del 27, mientras que en Sudamérica quisieron pasarla al martes 31. Por lo tanto, la Furia dio la final de baja ya que para ese día tenía pactado un amistoso contra Egipto, y priorizó mantenerlo antes de cambiarlo por el duelo ante la Scaloneta.

El amistoso entre España y Egipto finalmente se cayó Ya con la Finalissima cancelada, Argentina programó un duelo de preparación para el 31 frente a Guatemala en la Bombonera. Lo increíble es que una vez que la Albiceleste organizó este compromiso frente a un seleccionado muy menor, a España se le cayó unas horas después el cotejo que tenía programado para esa fecha y por el que rechazó reprogramar el certamen intercontinental.