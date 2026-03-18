Franco Mastantuono, afuera de la lista de la Selección antes del Mundial: por qué Scaloni no lo citó

La llamativa ausencia de Franco Mastantuono en la nómina clave abrió un enorme interrogante a tres meses de la Copa del Mundo. ¿Su presencia corre peligro?

A esta altura del año, cuando estamos a tres meses del Mundial, cada decisión pesa el doble. Es por eso que la no citación de Franco Mastantuono a la Selección argentina para el amistoso con Guatemala hizo un fuerte ruido en la lista que presentó Lionel Scaloni, aunque si hay algo de lo que no carece es de argumentos.

La noticia impacta por varios frentes. Primero, por el momento: se trata de la última citación antes de la lista definitiva para la Copa del Mundo (queda una en junio pero ya sería con los 26 elegidos). Y segundo, por el protagonista: la joya de 18 años que juega en el Real Madrid y que, hasta este momento, se había ganado su lugar en la Albiceleste.

Dicho esto, el presente manda, y para el DT de la Selección este dato no es menor ni mucho menos. El ex River no atraviesa su mejor momento en la Casa Blanca, donde en el último tiempo tuvo muy poca participación, y el fiel reflejo de eso fue la serie ante Manchester City: Mastantuono apenas tuvo minutos en la ida y no sumó en la revancha.

El Madrid perdió el clásico y Mastantuono tuvo una repentina reacción sobre el final del partido. El Madrid perdió el clásico y Mastantuono tuvo una repentina reacción sobre el final del partido. EFE El trasfondo de la fuerte decisión de Scaloni con Franco Mastantuono Ahí aparece la clave de la decisión. Según pudo averiguar MDZ, Scaloni priorizó actualidad por sobre proyección y lo terminó dejando afuera de los 28 convocados. Pero, además, hay un segundo trasfondo: el delantero zurdo viene de atravesar una lesión que lo frenó en seco a fines del año pasado y todavía no logró recuperar el ritmo que necesita. Y mucho de eso tiene que ver con su falta de continuidad en España.