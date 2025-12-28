Revelan el gran gesto de Ander Herrera con Boca y la postura de Riquelme al enterarse

Desde la dirigencia xeneize esperan una definición en el corto plazo, aunque puertas adentro ya existe una postura tomada. La evaluación deportiva y humana del paso del español por el club es un tema que se analizó con detenimiento, sobre todo tras un año marcado por las lesiones que limitaron su continuidad dentro del campo de juego.

En ese contexto, salió a la luz una conversación clave entre el futbolista y el presidente de Boca que terminó influyendo directamente en la estrategia contractual que piensa adoptar la institución para retenerlo.

Según contó el periodista partidario Claudio Civiello en su canal de Twitch, Riquelme tiene decidido ofrecerle a Ander Herrera una renovación por una temporada más bajo un esquema de contrato por productividad. Esta postura se terminó de consolidar luego de una charla privada que mantuvieron antes del cierre del año futbolístico.

En ese intercambio, el propio Herrera le manifestó al presidente que no consideraba justo que el club ejecutara la cláusula que extendía automáticamente su vínculo por un año en octubre. El mediocampista entendía que, debido a las reiteradas lesiones sufridas durante 2025, no había podido aportarle al equipo todo lo que esperaba.

herrera Ander Herrera mantuvo una charla clave con Juan Román Riquelme. Fotobaires

Lejos de tomarlo como algo negativo, Riquelme valoró el gesto y le pidió que se enfocara en recuperarse anímicamente, postergando cualquier decisión para diciembre. Esa actitud del exjugador de PSG fue determinante para que la dirigencia optara por avanzar con una propuesta basada en objetivos, donde el salario estaría directamente ligado a la cantidad de partidos disputados.

Un factor clave para su continuidad en Boca

Más allá de la intención del club, la continuidad de Ander Herrera no está garantizada. La decisión final será exclusivamente del futbolista, que analiza distintos aspectos antes de definir su futuro inmediato.

Entre los elementos que podrían inclinar la balanza aparece la Copa Libertadores. Boca ya aseguró su participación en la fase de grupos de la próxima edición y volverá a disputar el torneo continental después de dos años. Ese desafío deportivo seduce al español y lo mantiene reflexionando sobre la posibilidad de seguir vistiendo la camiseta azul y oro, mientras evalúa si su cuerpo y su motivación están alineados para un último capítulo en el fútbol profesional.