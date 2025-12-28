¿River o Boca? La sorpresiva respuesta de Christian Gray, verdugo del Xeneize en el Mundial de Clubes

Fuera del campo de juego, Gray lleva una vida completamente distinta a la de un futbolista profesional. Con 28 años, reparte su tiempo entre los entrenamientos y su trabajo como profesor de educación física en escuelas de Auckland, una rutina que no cambió pese a la notoriedad que alcanzó tras aquel tanto inolvidable.

A meses de su histórico gol en el Mundial de Clubes, Christian Gray eligió entre River y Boca.

A casi seis meses de aquella noche surrealista, el zaguero volvió a ocupar titulares, esta vez no por una jugada decisiva, sino por una respuesta que tocó una fibra sensible en Argentina: la eterna discusión entre Boca y River.

La situación se dio a partir del encuentro con @gianvella_, un hincha de River que viajó desde Australia hasta Nueva Zelanda para conocer al autor del gol que eliminó a Boca. Durante la charla, la pregunta fue directa y la respuesta no tardó en llegar.

“Recibí mucho apoyo de la gente de River, obviamente. Pude conocer a muchos hinchas de Boca luego del partido y la mayoría, en realidad todos, fueron muy buena gente. Pero porque vos estás acá, voy a decir River“, expresó Gray, con una sonrisa, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Christian Gray y su inesperada elección entre River y Boca Christian Gray y su inesperada elección entre River y Boca

El antecedente que contradice su elección

Lo llamativo es que esa declaración contrasta con sus propias palabras meses atrás. Luego de su irrupción mediática, el defensor había sido consultado por el diario Olé sobre a qué club elegiría en caso de recibir un llamado desde Argentina, y su respuesta había sido distinta.

“Voy a decir Boca. Los aficionados fueron muy respetuosos y mostraron su apoyo ante todo el partido, eso es lo que aprecio de Boca, el apoyo fue increíble“, había afirmado entonces. Incluso agregó: “Todos sabemos lo grande que es Boca, la historia que tiene. Le tenemos mucho respeto a la calidad del club“.

Auckland City hizo historia ante Boca y se llevó un premio millonario Auckland City hizo historia ante Boca en el Mundial de Clubes. Noticias Argentinas

Más allá de este vaivén futbolero, la vida de Christian Gray sigue lejos del profesionalismo tradicional. Continúa dando clases en la escuela intermedia Mount Roskill y en una primaria de Auckland, mientras su nombre permanece vivo en la memoria del hincha argentino. “Fue un sueño y la verdad fue un poco sorprendente porque normalmente no marco goles, pero fueron muchos sentimientos felices. Creo que la mejor palabra para describirlo es surrealista“, confesó sobre aquel tanto histórico. Hoy, el “Profe” sigue en el aula, pero su historia ya forma parte del folklore del fútbol.