La desopilante revelación del docente que le hizo un gol a Boca con Auckland City: "En el último mes se me acumularon algunas..."

Boca no estuvo para nada a la altura y empató 1-1 en su último partido del Mundial de Clubes ante Auckland City , rival semiamateur que había recibido 16 goles entre los partidos ante Bayern Múnich (0-10) y Benfica (0-6). Así, el equipo de Miguel Ángel Russo se despidió del torneo sin triunfos y habiendo sacado apenas 2 puntos de 9 en el Grupo C.

Por su parte, el defensor central habló de lo importante de haberse recuperado de las goleadas sufridas en los primeros dos partidos de la cita mundialista y detalló cómo la particular manera en la que funciona la institución: "Recuperamos un poco de respeto. Mucho para el club, eso seguro. Ya se sabe, dependemos de los voluntarios. No tenemos mucho dinero, así que me alegro de que el equipo esté contento. Creo que el club se lo merece, y me alegro por los chicos"