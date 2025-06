Auckland City reveló qué hará con el millón de dólares que ganó por el histórico empate ante Boca: "Lo vamos a..."

Auckland City cerró su participación en el Grupo C del Mundial de Clubes con un empate 1 a 1 frente a Boca Juniors que fue mucho más que un resultado decoroso. Además de la histórica igualdad ante el conjunto xeneize, los neozelandeses recibieron un millón de dólares extra, premio que la FIFA otorga a los equipos que empatan en el certamen. Esa cifra, sumada a los 2,5 millones que ya habían percibido por participar, representa un ingreso inédito para el modesto club oceánico.

“Todos nos daban goleados otra vez, estaban confiados que Boca nos iba a meter seis goles”, declaró el uruguayo Sebastián Ciganda, arquero suplente del equipo, en diálogo con DSports. Aunque no jugó en el torneo, fue parte del plantel y reveló un dato contundente: “El premio por el empate que es de un millón de dólares, lo vamos a repartir entre el cuerpo técnico y plantel”.

El contexto que rodea a Auckland City es muy distinto al de los grandes equipos del torneo. Muchos de sus jugadores tienen trabajos paralelos al fútbol. El propio Ciganda contó que en su día a día se dedica a limpiar piscinas y jacuzzis. “Pedí vacaciones en el trabajo o sino renunciaba. No cobré por estos días que estuvimos en Estados Unidos, cuando vuelva me reintegro a trabajar”, relató.

Christian Gray, el autor del histórico 1-1 de Auckland City ante Boca en el Mundial de Clubes. Christian Gray, el autor del histórico 1-1 de Auckland City ante Boca en el Mundial de Clubes. EFE

Pese a las diferencias estructurales, el equipo se mantuvo unido y dejó una imagen más que digna. “Recuperamos un poco de respeto. Mucho para el club, eso seguro. Ya se sabe, dependemos de los voluntarios. No tenemos mucho dinero, así que me alegro de que el equipo esté contento. Creo que el club se lo merece, y me alegro por los chicos”, sostuvo Gray.

“Estoy contento de que hayamos metido alguna. Ha sido un viaje duro. Hemos tenido algunos resultados difíciles, pero estoy feliz por el equipo y los chicos. Creo que nos lo merecemos. Hubo un ambiente especial. Boca es un club enorme, como todos los clubes que hemos afrontado en este torneo”, concluyó.

Tras la hazaña, Auckland City regresa a casa con el orgullo intacto, una suma inédita para sus arcas y una experiencia que no olvidarán. Sus jugadores volverán a sus vidas cotidianas, entre clases escolares, trabajos manuales y entrenamientos, sabiendo que, por unos días, estuvieron a la altura de los gigantes del fútbol mundial.