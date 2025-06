Escándalo en Auckland City tras el histórico empate ante Boca: por qué el plantel pedirá que echen al DT

Más allá del hito que significó esta igualdad para un equipo semi profesional como es el neozelandés, donde todos su integrantes deben tener otros trabajos para subsistir, las cosas no terminaron del todo bien puertas adentro. Es que, al regresar a su tierra natal tras su travesía por Estados Unidos, el plantel pedirá que aparten del cargo a su DT, Paul Posa .

Los motivos por los que el plantel de Auckland pidió la salida de su DT

Paul Posa DT Auckland City.jpeg Paul Posa durante un entrenamiento con Auckland City en el Mundial de Clubes. @AucklandCity_FC

El entrenador de 63 años, al igual que sus jugadores, no vive exclusivamente del fútbol; en su caso, su segunda profesión es la de odontólogo. No es este su primer paso por los Navy Blues, a los que ya había dirigido entre 2008 y 2010, y a los que regresó este 2025, ganando la última Champions de la OFC. A pesar de sus buenos resultados en el ámbito doméstico, sus dirigidos no están conformes con él.