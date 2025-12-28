La Serie A comienza a despedirse de Nico Paz: en Italia ya anticipan su regreso al Real Madrid

El presente de Nico Paz en la Serie A no admite discusión. El mediocampista del Como 1907 completó una primera mitad de temporada sobresaliente y se consolidó como una de las grandes figuras del campeonato italiano. Su actuación más reciente, con un gol y una asistencia en la victoria frente al Lecce de este sábado, fue una nueva confirmación de su impacto.

Con apenas 21 años, el futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife y de raíces argentinas cerró el tramo inicial de la temporada 2025/2026 con 5 goles y 5 asistencias en 16 partidos disputados. Esos números lo colocan entre los jugadores más determinantes no solo del actual torneo, sino de todo el año futbolístico en Italia.

Este nivel sostenido no pasó inadvertido en Madrid. En el Real Madrid siguen de cerca su evolución y todo indica que el club blanco ejecutará la cláusula de recompra, ya sea en el mercado de invierno o en el próximo verano europeo, con una cifra cercana a los 9 millones de euros para sumarlo nuevamente al plantel profesional a partir de mediados de 2026.

Ante este escenario, en Italia ya comienzan a despedirse del joven talento. El portal de Sport Mediaset le dedicó un emotivo texto que refleja el impacto que generó en la Serie A : ”Querido Nicolás Paz Martínez , empiezo a escribirte esta carta de despedida de la Serie A , para que quizás la tristeza pase más rápido”.

El mismo medio añadió: ”Ya sea en enero o en junio, gracias. Gracias por todo lo que haces, que se muestra tan agradable a quien lo contempla. Que da dulzura al corazón a través de los ojos”.

Nico Paz sigue haciendo delirar al fútbol italiano. Esta vez, por su brillante actuación ante la Juventus. Nico Paz sigue haciendo delirar al fútbol italiano. Foto: EFE

Elogios unánimes de la prensa italiana

La Gazzetta dello Sport también destacó su actuación ante Lecce y lo definió como “inmantenible entre líneas”. Además, subrayó que su “día de gracia se tradujo en un gol y una asistencia, siendo el motor creativo que permitió al equipo de Cesc Fàbregas escale al sexto puesto de la tabla”.

Por su parte, Corriere dello Sport calificó su rendimiento como ”sensacional”. ”Inventó el fútbol y llevó al equipo lariano a los tres puntos. En el minuto 20, el número 10 de Como, se giró y disparó con la zurda. El balón, desviado en el hombro de Tiago Gabriel, superó al indefenso Falcone y se metió en el fondo de la red. En el minuto 75, encajó el tercer gol: Nico Paz lo hizo todo. El astro argentino lideró la defensa giallorossi y dio una asistencia perfecta a Douvikas”.

El crecimiento de Nico Paz va de la mano con el gran momento del Como 1907, que sueña con clasificar a un torneo de la UEFA en la temporada 2026/2027. Actualmente, el equipo marcha sexto con 27 puntos, en zona de Conference League, y se encuentra a solo cuatro unidades de los puestos de Champions League, con el joven mediocampista como su principal bandera futbolística.