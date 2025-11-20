La contundente decisión del Real Madrid con Nico Paz ante el interés de otros grandes de Europa

Nico Paz la está rompiendo en la Serie A y varios equipos importantes lo tienen en carpeta. En base a eso, el Real Madrid habría tomado una determinación.

El Real Madrid sigue de cerca la actualidad de Nico Paz en el Como de Italia y tendría decidido su futuro.

Según comentan desde España, la novela entre Nicolas Paz y el Real Madrid está a punto de llegar a su fin. La joya de la Selección argentina la está rompiendo en la Serie A con la camiseta del Como 1907 y despertó el interés de dos importantes clubes del futbol europeo, por lo que la Casa Blanca habría tomado cartas en el asunto.

A mediados de 2024, el Merengue le vendió el jugador de 19 años al equipo italiano por 6 millones de euros, pero se guardó varias opciones de recompra sucesivas hasta 2027 que son ejecutables al finalizar cada temporada.

La decisión que habría tomado Real Madrid con Nico Paz En ese sentido, y ante el brillante nivel que viene mostrando en Italia, el Diario AS informó que el gigante español tiene como prioridad repescar a Paz en el próximo verano europeo. ¿Qué quiere decir esto? El equipo de Xabi Alonso está dispuesto a pagar 9 millones de euros, monto que se acordó en la recompra, en junio de 2026 para volver a contar con los servicios del argentino.

Lionel Messi nicolas paz.JPG El Real Madrid tiene en como primera opción repescar a Nico Paz en junio de 2026. Los dos grandes de Europa que buscan a la joya argentina Claro, todo esto surge ante el interés concreto que mostraron el Inter de Milan y el Tottenham para comprar por cifras millonarias al zurdo que está siendo la revelación de la Serie A (cuatro goles y cuatros asistencias en 11 partidos). Sin embargo, esto no está en los planes del Real Madrid más allá de que mantiene el 50% del argentino y podría llevarse un alto rédito económico.