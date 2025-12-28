El palazo del Colo Barco a Riquelme por la manera en que se fue de Boca: "Lo que dijo después de mi salida..."
Valentín Barco habló sin filtros sobre su salida del Xeneize, cuestionó el rol de la dirigencia y recordó los dichos del actual presidente.
Con un presente consolidado en el fútbol europeo y nuevamente en el radar de la Selección argentina, Valentín Barco volvió a mirar hacia atrás y se refirió a uno de los momentos más tensos de su carrera. Su salida de Boca Juniors en 2023, cuando ejecutó la cláusula de rescisión para ser transferido al Brighton de Inglaterra, sigue generando repercusiones.
Dos años después de aquel episodio, el futbolista logró afirmarse en Europa y hoy es una de las figuras del Racing de Estrasburgo. Sin embargo, el crecimiento profesional no borró el malestar que le dejaron algunas situaciones vividas en el cierre de su etapa en el club de la Ribera, especialmente por los cuestionamientos públicos que llegaron desde la dirigencia.
En una entrevista con el youtuber Ezzequiel, Barco fue directo al referirse a su vínculo con Juan Román Riquelme. “Nunca hubo relación, ni hay”, aseguró, antes de apuntar contra las declaraciones que realizó el presidente de Boca tras su salida del club.
Las críticas a Juan Román Riquelme
“No me generó nada lo que dijo Román después de mi salida, no me esperaba nada ni me sorprendió. En ese momento el hincha se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron", expresó el futbolista, marcando una clara diferencia entre la postura de la dirigencia y la de la gente.
Además, detalló cómo fueron los días previos a su partida: “Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. Como dije antes, creo que ya se dieron cuenta de cómo fueron las cosas. A Riquelme no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí“.
Su deseo de volver a Boca en el futuro
Barco también reveló que su intención inicial era permanecer más tiempo en el club. "Yo llamaba porque nuestra idea era seguir seis meses o un año más en Boca, pero ya pasó; estoy feliz por mi presente. Me encantaría volver en un futuro porque estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron“, cerró.
Las palabras del Colo contrastan con las declaraciones que Riquelme había realizado en enero de 2024, cuando afirmó: “Lo que hizo para mí está muy mal” y remarcó que “la decisión fue del jugador”. Un cruce que, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos con el paso del tiempo.