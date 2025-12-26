El dato histórico que revela por qué el 2025 fue un año tan duro como atípico para Boca y River

Si hay algo que caracterizó el 2025 de Boca y River fue la ausencia total de alegrías. Ambos equipos cerraron un año flojo desde lo futbolístico y eso se reflejó directamente en los resultados. Ninguno logró quedarse con alguno de los títulos que se pusieron en juego en el fútbol argentino , un escenario poco habitual para los dos clubes más poderosos del país.

Que Boca y River no sean campeones al mismo tiempo es algo que puede pasar. Lo verdaderamente extraño es que ninguno de los dos festeje. En los últimos años, aun en temporadas irregulares, al menos uno de los dos solía levantar un trofeo. Por eso, el cierre del 2025 reactivó una pregunta inevitable: ¿cuándo fue la última vez que Boca y River terminaron un mismo año sin títulos?

Para encontrar la respuesta hay que retroceder hasta 2013. Esa fue la última temporada, antes de la actual, en la que ni el CARP ni el CABJ lograron consagrarse. En aquel año, los campeones fueron Newell’s (Torneo Final), San Lorenzo (Torneo Inicial), Vélez (Superfinal), Arsenal (Copa Argentina) y Lanús (Copa Sudamericana).

Tras cruzarse en el último Superclásico caliente, Leandro Paredes, figura de Boca Juniors, y Giuliano Galoppo, goleador de River, podrían estar otra vez frente a frente en los playoffs del Clausura.

El recorrido de River y Boca en 2013 tuvo puntos en común con este 2025, aunque también marcadas diferencias. El equipo de Núñez fue protagonista en el Torneo Final y peleó el campeonato mano a mano con Newell’s hasta la última fecha. La Lepra terminó consagrándose con apenas 2 puntos de ventaja sobre el conjunto que dirigía Ramón Díaz.

La realidad de Boca fue muy distinta. El Xeneize protagonizó uno de los peores torneos de su historia y terminó anteúltimo con 18 puntos, solo por encima de Unión. En el Torneo Inicial, disputado en la segunda parte del año, ambos mostraron una marcada irregularidad: Boca finalizó 7° con 39 puntos, mientras que River quedó 17° con 21 unidades. En la Copa Argentina, River fue eliminado en 16avos de final por Estudiantes de Buenos Aires, mientras que Boca cayó en octavos frente a All Boys en una derrota sorpresiva.

Ese 2013 para Boca, que jugó la Libertadores (y River no) fue bastante irregular y no festejó títulos.

Una coincidencia de ese 2013 pensando en 2026: Boca jugó la Copa Libertadores y River, la Sudamericana

En el plano internacional, tampoco hubo alegrías: River alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde fue eliminado por Lanús, y Boca llegó a la misma instancia en la Copa Libertadores, quedando afuera ante Newell’s por penales tras empatar la serie sin goles. Aquella definición terminó 10-9 para el equipo rosarino.

River vs Estudiantes de Buenos Aies 2013 Durante ese 2013, River fue eliminado de la Copa Argentina a manos de Estudiantes de Caseros. Archivo

Desde ese 2013 en adelante, Boca y River pasaron a dominar el fútbol argentino. Entre 2014 y 2024, siempre hubo al menos un título en manos de alguno de los dos, con temporadas de hegemonía absoluta y finales que marcaron época, tanto a nivel local como internacional.

Recién tuvo que llegar este 2025 para que se repitiera un año sin festejos para los dos gigantes. Un contexto que fue aprovechado por otros clubes para sumar estrellas e incluso lograr títulos históricos, como ocurrió con Platense e Independiente Rivadavia.

Después de 12 años, el fútbol argentino volvió a ver a Boca Juniors y River Plate cerrar una misma temporada sin campeonatos. Un dato que refleja el golpe deportivo de este año y que anticipa un 2026 cargado de presión para los dos más grandes.