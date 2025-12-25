Boca lo pagó cerca de US$ 2.000.000, hoy no tiene lugar y su futuro apunta a Estudiantes de Río Cuarto

El delantero volvió a Boca tras su préstamo y ya fue notificado de que no será tenido en cuenta y el club cordobés ya inició gestiones para llevárselo.

Sin espacio en la planificación del plantel 2026 de Boca Juniors, el atacante busca salida mientras la dirigencia resuelve su destino en este mercado.

El mercado de pases se mueve fuerte en Boca, con la dirigencia enfocada en sumar refuerzos y, al mismo tiempo, depurar el plantel. En ese escenario, uno de los nombres que quedó relegado es el de Nicolás Orsini, quien regresó tras su préstamo y no entra en la consideración del cuerpo técnico.

Tras un rendimiento discreto, Orsini salió a préstamo primero a Unión y luego a Platense, donde tampoco consiguió continuidad ni impacto. De regreso en el Xeneize, el panorama no cambió y su salida aparece como la opción más lógica para todas las partes.

Nicolás Orsini, en el radar de Estudiante de Río Cuarto Nicolás Orsini le dio el triunfo a Boca Foto: Boca Juniors En las últimas horas, Estudiantes de Río Cuarto se comunicó con la Comisión Directiva de Boca para conocer las condiciones por el atacante de 31 años, nacido en Morteros. Por ahora no trascendió una respuesta formal, aunque en el club entienden que no tendrá lugar en la conformación del plantel.

Mientras Juan Román Riquelme y su equipo avanzan en otras negociaciones, el futuro de Orsini parece cada vez más lejos de la Ribera y con chances concretas de continuar su carrera en el flamante ascendido de la provincia de Córdoba.