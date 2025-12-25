El importante anuncio de Navidad del chileno Carlos Palacios que conmovió a todo Boca
El mediocampista de Boca, Carlos Palacios, aprovechó la Navidad para compartir una noticia personal que generó una ola de mensajes y reacciones en redes.
La Navidad de 2025 quedará grabada para siempre en la historia personal de Carlos Palacios. No por un partido, un gol o una actuación con la camiseta de Boca, sino por una noticia que excede cualquier cuestión deportiva: el futbolista chileno anunció que será padre.
El anuncio llegó en plena celebración navideña, a través de sus redes sociales, con un mensaje breve y cargado de emoción. “El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotit@”, escribió apenas comenzó el 25 de diciembre, transformando la fecha en un festejo doble junto a su pareja.
La publicación estuvo acompañada por una imagen que terminó de confirmar la noticia. En la postal, Palacios aparece arrodillado, besándole la panza a su novia, en una escena íntima y cargada de simbolismo que rápidamente se viralizó y se llenó de felicitaciones.
Minutos después, el mediocampista sumó otro mensaje que reflejó la magnitud del momento que atraviesa. “El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”, expresó, dejando en claro la emoción que vive la pareja.
Será el primer hijo en común y una nueva etapa familiar para el jugador, que ya es padre de dos varones de una relación anterior. La noticia fue celebrada por hinchas, compañeros y referentes del Mundo Boca, que inundaron el posteo con mensajes de apoyo.
Así, lejos de las canchas y del día a día futbolero, Carlos Palacios cerró el año con una confirmación que atraviesa cualquier resultado. Una Navidad distinta, cargada de emoción y con un anuncio que conmovió al mundo xeneize.