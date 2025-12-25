Todos saben qué pasó el 25 de diciembre, pero ¿y el 26? Estas son las efemérides del día

El 25 de diciembre queda inevitablemente asociado a la Navidad y a su significado religioso y cultural. Pero el calendario no se detiene ahí: el 26 de diciembre también tiene sus propias efemérides , con hechos históricos que, aunque no se recuerden en medio de las celebraciones, marcaron al mundo.

En las efemérides del 26 de diciembre aparecen hitos políticos, descubrimientos científicos, tragedias naturales y avances tecnológicos. Desde el fin de una superpotencia hasta innovaciones médicas y grandes obras de infraestructura, esta fecha tiene un peso propio en la historia.

Uno de los hechos centrales de las efemérides ocurrió en 1991, cuando el Soviet Supremo declaró oficialmente el fin de la Unión Soviética tras la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes. Con esa decisión, se cerró una etapa clave del siglo XX y del orden bipolar mundial.

Pero no fue el único acontecimiento relevante. En 1825, Simón Bolívar fue nombrado presidente vitalicio de Perú. En 1863, Europa dio un paso hacia la modernidad cuando se aplicó por primera vez la electricidad para alumbrar los faros costeros del cabo de Hève, en Francia.

Las efemérides científicas también tienen su lugar: en 1898, Marie Curie y Pierre Curie informaron a la Academia de Ciencias de Francia sobre el descubrimiento del radio y acuñaron el término radiactividad. Décadas después, en 1933, Edwin H. Armstrong patentó la radio de Frecuencia Modulada (FM).

En el plano médico, el 26 de diciembre de 1953 se realizó en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo, de madre a hijo. Ese mismo día también quedó registrado un avance histórico en Turín, Italia, donde se concretó la primera cirugía del mundo que permitió recuperar el uso de una mano paralizada mediante el trasplante de nervios de un pie.

image Un repaso por las efemérides más importantes ocurridas un 26 de diciembre.

Más efemérides, nacimientos y hechos recientes

Las efemérides del 26 de diciembre también recuerdan procesos sociales y tragedias. En 1960 comenzó la Operación Pedro Pan, el mayor éxodo infantil del siglo XX en Occidente, con más de 14.000 niños que salieron solos de Cuba con destino a Estados Unidos. En 2004, un terremoto de magnitud 9 en Aceh, Sumatra, provocó un tsunami que afectó a 12 países y dejó un saldo de más de 229.000 muertos.

En años más recientes, en 2012 se inauguró en China la línea de alta velocidad más larga del mundo entre Pekín y Cantón. En 2017, George Weah, el único africano ganador de un Balón de Oro, ganó las elecciones presidenciales en Liberia. En 2020 murió George Blake, histórico agente británico que espió para el KGB. En 2022, Recep Tayyip Erdogan anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas natural en el mar Negro.

Entre los nacimientos que figuran en las efemérides del día se destacan Mao Zedong (1893), dirigente de la República Popular China, y Imperio Argentina (1910), actriz, cantante y bailarina hispano-argentina.