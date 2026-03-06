Efemérides del 6 de marzo: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

Las efemérides del 6 de marzo reúnen nacimientos, hechos culturales y celebraciones que marcaron la historia. Entre ellas se destaca el Día Internacional del Escultor, además de aniversarios vinculados a la literatura, la música, el deporte y la ciencia. Estos son algunos de los acontecimientos más importantes que se recuerdan en esta fecha.

La fecha se conmemora en homenaje al nacimiento de Miguel Ángel Buonarroti (1475), uno de los grandes maestros del Renacimiento. Autor de obras emblemáticas como El David, La Piedad y Moisés, también se destacó como pintor, arquitecto y poeta.

Se funda el club español Real Madrid, una de las instituciones más exitosas del fútbol mundial y la más laureada de la liga española.

1927 – Nace Gabriel García Márquez.

En Aracataca, Colombia, nace el escritor y periodista Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982 y autor de clásicos como Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera.

El escritor, periodista y guionista Gabriel García Márquez. Foto: EFE Una de las efemérides claves del 6 de marzo es el aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez. Foto: EFE

1937 – Nace Valentina Tereshkova.

Nace la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova, quien en 1963 se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio.

1946 – Nace David Gilmour.

En Cambridge, Reino Unido, nace David Gilmour, guitarrista, cantante y compositor de la histórica banda de rock progresivo Pink Floyd.

1960 – Nace Walter Giardino.

Nace el guitarrista argentino Walter Giardino, fundador y líder de la banda de heavy metal Rata Blanca, referente del rock en español.

1967 – Nace Julio Bocca.

En Munro, provincia de Buenos Aires, nace el bailarín y coreógrafo Julio Bocca, considerado uno de los máximos exponentes de la danza clásica argentina.

1970 – Se publica “Let It Be”.

The Beatles lanzan el sencillo Let It Be, compuesto por Paul McCartney, que luego daría nombre al último álbum de estudio del grupo británico.

1972 – Nace Shaquille O’Neal.

En Newark, Estados Unidos, nace Shaquille O’Neal, una de las figuras más dominantes en la historia de la NBA.