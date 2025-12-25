Cómo se vivió la Navidad en la Peatonal Sarmiento: comida, música y cientos de personas celebrando

La Nochebuena en la Ciudad estuvo marcada por el calor del verano y de la solidaridad . Alrededor de 600 personas en situación de calle compartieron una cena que se extendió hasta la madrugada del 25. Para muchos, la navidad comenzó rodeada de compañía, risas, música, brindis y karaoke, en un clima de encuentro comunitario durante una noche especialmente significativa.

La celebración en plena Peatonal Sarmiento volvió a reunir a cientos de personas en situación de calle en una cena comunitaria que combinó alimentos, música y acompañamiento. La iniciativa impulsada por la Fundación Puente Vincular, fue sostenida por voluntarios y donaciones de vecinos, logró ofrecer no solo una comida caliente, sino también un espacio de encuentro en una fecha especialmente sensible para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Según relataron los voluntarios que participaron del operativo, la convocatoria alcanzó el número previsto. Uno de los referentes de la organización precisó que “ayer tuvimos las 600 personas que esperábamos”, incluyendo tanto personas en situación de calle como vecinos que se acercaron a compartir la celebración y voluntarios que colaboraron con la cocina y la distribución de la comida.

El menú fue variado y abundante, producto de donaciones previas y aportes de último momento. “Habían viandas con un poquito de todo lo que habían donado: sándwiches de miga, pizza, empanadas… hasta pudieron repetirse los muchachos, bastante comida por suerte”, explicó una de las voluntarias. El cierre incluyó postre y mesa dulce, con helado, pan dulce, mantecol y budín, elementos tradicionales de la mesa navideña.

Durante la noche también hubo espacio para la recreación . “Pusieron música. Los muchachos cantaron, hicieron karaoke”, señalaron desde la organización. La actividad se desarrolló en un clima tranquilo y distendido y finalizó alrededor de la 1 de la mañana. “Por suerte todo tranquilo, la gente estaba feliz”, resumió la voluntaria.

Otro voluntario destacó especialmente el impacto emocional de la jornada. “Cuando uno se pone a mirar todas las caras de las personas sonriendo por ese plato de comida, por ese mimo, por un montón de cosas que son demasiado emotivas, se llena mucho de felicidad”, expresó. También valoró la respuesta solidaria de la comunidad: “Mucha gente se acercó a traer, aunque sea un budín, que para nosotros es un montón, porque significa que hay gente que todavía cree que se puede estar mejor”.

El brindis fue uno de los momentos más esperados de la noche. “Fue algo muy especial, muy esperado por los muchachos”, contó el voluntario, quien además destacó que, al finalizar la celebración, “todos colaboraron para guardar las mesas y las sillas”, en un gesto colectivo que cerró la jornada.

Para quienes participaron de la organización, la cena representó un nuevo paso en un trabajo que se sostiene año a año. “Es un evento que llevó su tiempo y que vemos que va creciendo en magnitud”, señalaron. La evaluación final fue positiva: “Por suerte pudimos darle de comer a todos, que se repitieran y que se llevaran”, concluyó el voluntario, agradeciendo el acompañamiento de quienes hicieron posible una Navidad compartida en la calle.