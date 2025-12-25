Las dos figuras del Tomba que tienen un pie afuera: cuál sería el destino de ambos

Godoy Cruz se prepara para afrontar un 2026 difícil, raro, distinto, sobre todo para su gente, que se acostumbró a codearse con los grandes en Primera, incluso con los gigantes del continente en copas internacionales y que ahora verá a su equipo en la Primera Nacional , con algunos rivales que jamás en la historia enfrentó.

En ese contexto, la dirigencia del Tomba busca armar un equipo acorde a la categoría con el objetivo de volver rápido, de conseguir el ascenso. Aunque el mercado de pases viene lento, sin novedades por el momento. La única cara nueva respecto al 2025 es la de un viejo conocido, Roberto Ramírez , el arquero del club que había salido a préstamo a All Boys .

En medio de las fiestas, y con el plantel entrenando, por ahora ni siquiera suenan con fuerza nombres para llegar el Bodeguero que conducirá Mariano Toedtli, el flamante entrenador que llegó de la mano de José Mansur , el ahora presidente de la institución tras las elecciones del 13 de diciembre pasado y ya sin Alejandro Chapini en el club.

Retener a los futbolistas de Primera será un desafío para la dirigencia. Algunos ya se fueron, como Pol Fernández, Walter Montoya, Leo Jara y Maxi Porcel, por ejemplo. Mientras que a otros no los tendrá en cuenta la institución y le buscarán salida.

Hay otro grupo de jugadores que, en caso de ser posible, el Tomba los dejaría. Pero es casi imposible, por el nivel individual y porque con seguridad habrá clubes de Primera o del exterior interesados en ellos. Uno, por supuesto, es Santino Andino, cuyo destino será River Plate o Italia.

Y otros dos están con un pie afuera: Franco Petroli y Nicolás Fernández, el Indio. Más allá de no hay nada confirmado, ya hay sondeos por ambos y clubes que manifestaron su interés.

El nuevo arquero del Tomba, Franco Petroli. Foto: X @ClubGodoyCruz Al arquero del Tomba, Franco Petroli, lo quieren dos equipos cordobeces. Prensa Godoy Cruz

En el caso del arquero de 26 años, surgido de River, que llegó a préstamo a Godoy Cruz, pero que luego fue adquirido por el Tomba (250.000 dólares por el 50% del pase), tiene contrato hasta diciembre del 2027.

Hay dos equipos interesados por él: Estudiantes de Río Cuarto, donde ya jugó en 2023, y Talleres de Córdoba. El Celeste busca reforzar el puesto tras ascender en esta temporada y la T quiere un reemplazante para Guido Herrera, que continuaría su carrera en el Inter Miami.

Por el Indio también hay un candidato firme. Se trata de Peñarol de Uruguay. El DT del Carbonero, Diego Aguirre, se lo pidió a la dirigencia y quiere contar con él en una temporada en la que el equipo, como siempre, será parte de la Copa Libertadores de América.

indio fernandez El Indio Nicolás Fernández no continuaría en el Tomba. Instagram Nicolás Fernández.

El futbolista uruguayo, que en un momento había despertado el interés de River Plate, tiene contrato con el Tomba hasta diciembre de 2026.

Seguramente habrá novedades en las próximas horas, pero será muy difícil que el arquero y el volante sigan en el club.