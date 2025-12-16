Mariano Toedtli puso primera en Godoy Cruz, con más bajas en el plantel

El nuevo entrenador de Godoy Cruz cumplió con su primer día de entrenamientos en el predio de alto rendimiento.

Con el objetivo de hacer una buena pretemporada y a la espera del armado del plantel, Godoy Cruz le abrió las puertas a Mariano Toedtli, el nuevo director técnico del Tomba quien este lunes por la tarde tuvo su presentación en el predio de alto

El flamante entrenador puso primera acompañado de su cuerpo técnico, que está compuesto por Mauro Conocciari y Lázaro Toedtli, como ayudantes de campo, Fernando Luciano, como preparador físico, y Bruno Pereyra, como analista de videos, además de empleados y profesores del club.

Mariano Toedtli DT de Godoy Cruz Tomba Entrenamiento (9) El entrenador de 49 años tendrá su primera experiencia como entrenador principal. Marcos Garcia / MDZ El plantel del Bodeguero trabajará durante esta semana en el predio y luego quedará de licencia hasta los primeros días de enero, cuando comience la pretemporada que por ahora se hará íntegramente en la provincia, aunque aparece en el horizonte una posibilidad de disputar algunos partidos amistosos en Chile.

Lo que viene para Godoy Cruz Más allá del plano estrictamente deportivo, el próximo acontecimiento importante para el Tomba será el sorteo de la Primera Nacional 2026, que está previsto para el próximo lunes 22 de diciembre en horas del mediodía. Según confió este lunes el presidente José Mansur, el nuevo torneo comenzará entre el último fin de semana de enero y el primer fin de semana de febrero.

Mariano Toedtli DT de Godoy Cruz Tomba Entrenamiento (16) El plantel del Tomba entrenó en Coquimbito y la dirigencia evaluará esta semana la situación de varios jugadores del plantel actual. Marcos Garcia / MDZ Además, la dirigencia evaluará durante esta semana la situación de cada futbolista del plantel actual para determinar quiénes serán los jugadores considerados negociables, quienes deberán buscarse club y cuáles serán los que se queden para la próxima temporada.