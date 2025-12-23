La hoja de ruta del Tomba en la Primera Nacional: uno por uno, los rivales y las distancias

Tras 17 temporadas consecutivas en Primera División, Godoy Cruz Antonio Tomba regresa a la Primera Nacional luego del descenso consumado allá por el 15 de noviembre luego de una temporada 2025 para el olvido. En ese contexto, este lunes se sortearon las zonas de la segunda categoría y se conoció el fixture.

Es decir que el Tomba ya conoce su hoja de ruta para el 2026 , en donde jugará con viejos conocidos y ante rivales a los que nunca enfrentó, en un certamen que cuenta con 36 equipos, divididos en dos zonas de 18 cada una y sólo dos ascensos a Primera División .

El campeonato comenzará el primer fin de semana de febrero y habrá fechas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Solamente se realizará un parate de dos semanas cuando termine la primera ronda.

Godoy Cruz integra la zona A del torneo de la Primera Nacional en la que enfrentará a los siguientes equipos: All Boys, Ferro Carril Oeste, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros, Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre, Almirante Brown, Ciudad Bolívar, Colón de Santa Fe, Central Norte, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acasusso.

En la fase regular de la Primera Nacional 2026 , que tendrá 36 jornadas, el Tomba tendrá viajes largos, rivales desconocidos y un grupo que comparte con uno de los grandes candidatos al ascenso, Colón de Santa Fe.

En la primera ronda, Godoy Cruz deberá viajar 5 veces a Buenos Aires (Defensores de Belgrano, San Telmo, Los Andes, Estudiantes de Caseros y Almirante Brown), una vez a Salta (Central Norte), una a Chaco (Chaco For Ever), y una vez a Santa Fe (Colón). En total, serán (contando el viaje ida y vuelta) 17.426 kilómetros.

En la segunda ronda, los viajes del Tomba serán: otra vez 5 a Buenos Aires (Ferro, Acasusso, San Miguel, Morón y All Boys), uno a Provincia de Buenos Aires (Bolívar), uno a Madryn (Deportivo Madryn), uno a Córdoba (Racing) y uno a Santiago del Estero (Mitre). En total, serán 18.496 kilómetros.

Es decir que en el año, el plantel de Godoy Cruz acumulará 35.922 kilometros que, a priori, la mayoría de ellos sería en avión.

Falta definir el orden de las localías en los encuentros ante Deportivo Maipú, pero tanto de local como de visitante, serán distancias mínimas entre ambos estadios.

fixture tomba foto

La particularidad con cada rival

Fecha 1 y 19 - Ciudad de Bolívar

El Tomba jamás enfrentó a Bolívar, una institución que comenzó a participar del fútbol profesional recién en el 2020, lógicamente con Godoy Cruz en Primera. Serán sus primeros partidos entre sí.

Fecha 2 y 20 - Defensores de Belgrano

Godoy Cruz y el Dragón se enfrentaron 9 veces entre el 2001 y el 2005 en la Primera Nacional. El historial está muy parejo. Fueron 3 triunfos para cada uno y 3 empates. Volverán a encontrarse 20 años después.

Fecha 3 y 21 - Deportivo Madryn

Es otro de los nuevos para el Tomba. Ascendió a la Primera Nacional en 2014, por ende no tiene enfrentamientos con el equipo mendocino.

Fecha 4 y 22 - Central Norte de Salta

Una más de los nuevos para el Tomba. En 2019, con Godoy Cruz en Primera, Central Norte recién ascendía al Federal A. Luego, en 2024 el club salteño ascendió a la Primera Nacional.

Fecha 5 y 23 - Ferro Carril Oeste

El Expreso y los de Caballito no se ven las caras desde el 2008, cuando se enfrentaron por la B Nacional. Por aquellos tiempos (jugaron entre 2003 y 2008), se enfrentaron 8 veces. Empatron 1 en una ocasión, el Tomba ganó 4 encuentros y Ferro, 3. Antes, se habían enfrentado en los viejos nacionales.

Fecha 6 y 24 - Chaco For Ever

Con Chaco For Ever, Godoy Cruz no se enfrenta desde la temporada 1997/1998 de la Primera B Nacional. Ese torneo jugaron entre sí 4 veces. Fueron 2 triunfos para cada uno. Ese año, los chaqueños descendieron al Argentino A.

Fecha 7 y 25 - Deportivo Maipú

Con Deportivo Maipú la historia es amplia, casi en su totalidad en Liga Mendocina. Los registros marcan 122 choques entre ambos, con 48 triunfos para el Tomba, 45 para Maipú y 28 empates. En torneos de AFA, solo jugaron una vez, una reválidad que le permitió mantener su lugar en la B al Cruzado. Fue en el año 1992 y ganó Maipú el primer partido y Godoy Cruz no pudo ascender. No fue necesario jugar el segundo encuentro.

Fecha 8 y 26 - Acasusso

El Tomba jamás jugó con Acasusso. Será su segunda vez en la categoría. Desde la década del 40' que no participaba de la B Nacional.

Fecha 9 y 27 - San Telmo

Otro de los rivales con los que Godoy Cruz chocará por primera vez. El Candombero ascendió a la Primera Nacional en 2021, con el Expreso en Primera.

Fecha 10 y 28 - San Miguel

También será la primera vez entre ambos. El Trueno Verde ascendió a la segunda categoría del fútbol argentino en 2023. Antes, en la temporada 1997/98 compartieron categoría pero no se cruzaron.

Fecha 11 y 29 - Colón de Santa Fe

Con el Sabalero, lógicamente hay varios enfrentamientos en Primera División. Colón descendió en 2023 y ya lleva dos temporadas en la categoría. Se cruzaron en 25 ocasiones en Primera, con 9 triunfos del Tomba, 4 empates y 12 victorias santafesinas.

En la B Nacional jugaron 4 veces en la temporada 1995, la del ascenso de Colón a Primera. En temporada regular, fueron dos triunfos del Sabalero y en semifinales, un empate 0 a 0 y una goleada de los santafesinos 5 a 0.

Fecha 12 y 30 - Deportivo Morón

Godoy Cruz y Morón se enfrentaron en la B Nacional entre 1994 y 1996. Fueron cuatro encuentros, con tres victorias bodegueras y una del Gallito. Dos triunfos fueron en la temporada 1994/1995. Y en la 1995/1996 fue una victoria tombina y una de Morón.

Fecha 13 y 31 - Racing de Córdoba

A Racing de Córdoba, Godoy Cruz lo enfrentó en la B Nacional, entre las temporadas 99/2000 y la 2001/2002. Fueron 5 partidos, con 3 victorias de los cordobeses y 2 de los mendocinos.

Fecha 14 y 32 - Los Andes

El Tomba también enfrentó a Los Andes en la B Nacional. Entre la temporada 94/95 y la temporada 2003/2004 jugaron 11 veces: 5 victorias del Tomba, 2 de Los Andes y 5 empates.

Fecha 15 y 33 - All Boys

Ante All Boys, el Tomba tiene antecedentes recientes. Fue entre el 2010 y el 2014 en Primera División. Fueron 8 encuentros, con 5 empates y 3 victorias del Tomba.

Fecha 16 y 34 - Estudiantes de Caseros

Ante el Pincha de Caseros, Godoy Cruz registra un solo antecedente y fue en Copa Argentina. Ocurrió en el año 2016 y fue victoria del Expreso 2 a 0.

Fecha 17 y 35 - Mitre de Santiago del Estero

Será la primera vez en la historia que se enfrente a los santiagueños, que ascendieron a la Primera Nacional en 2017.

Fecha 18 y 36 - Almirante Brown

Godoy Cruz y Almirante jugaron solo dos veces, en la temporada 20047/2008. Fueron dos encuentros, con un triunfo bodeguero y un empate.