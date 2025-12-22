Un ex Tomba, campeón en Brasil: de no jugar en España, a la gloria con Corinthians

Un ex futbolista de Godoy Cruz se consagró campeón de la Copa de Brasil con el Corinthians, tras una dura final contra el Vasco da Gama en el Maracaná.

El Corinthians se consagró campeón de la Copa de Brasil este fin de semana, con el mendocino ex Tomba Fabrizio Angileri como protagonista. El Timao venció en la final al Vasco da Gama 2 a 1 y se quedó con el título disputado en el estadio Maracaná y con el arbitraje del internacional Wilton Pereira Sampaio.

Fabrizio Angileri, ex Godoy Cruz y River Plate, ingresó a falta de 10 minutos para el final del encuentro en el equipo que dirige el reconocido Dorival Juniors y que tiene entre sus filas a otro argentino, el ex Talleres de Córdoba Rodrigo Garro, quien también ingresó en el complemento.

Yuri Alberto abrió la cuenta para el campeón, a los 18 minutos del primer tiempo. Antes de finalizar la primera mitad, Nuno Mareira igualó para el Vasco y en el complemento, también a los 18, Mamphis Depay anotó el tanto definitivo y el que le dio el título al Corinthians, en una competencia que entrega 15 millones de dólares para quien se corone como campeón.

Para el Timao, es el cuarto título de la Copa de Brasil (1995, 2002, 2009 y 2025). Con esta coronación se clasificó a la próxima Copa Libertadores de América.

Fabrizio Angileri, nacido en Junín hace 31 años, llegó al Corinthians tras su fallido pase por el Getafe de España. Desde el 2013 al 2019 vistió la camiseta del primer equipo de Godoy Cruz Antonio Tomba. Luego pasó a River Plate, donde jugó hasta el 2021. Las temporadas 2022/2023 y la 2023/2024 fue parte del Getafe, pero jugó menos de lo esperado.