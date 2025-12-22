El mendocino Agustín Loser, en lo más alto: fue campeón del Mundial de Clubes

El mendocino Agustín Loser, figura de la Selección argentina de vóley, se consagró campeón del Mundial de Clubes con su club, el Perugia de Italia.

El mendocino Agustín Loser sigue escribiendo su propia historia dentro del vóley mundial. El nacido en General Alvear, uno de los deportistas más importantes de la actualidad y de la historia de la provincia, se consagró campeón con su equipo, el Perugia de Italia, del Mundial de Clubes disputado en Brasil, al vencer en la final en sets corridos al Osaka Bluteon de Japón.

Sebastián Solé es el otro argentino integrante del equipo campeón, que al igual que Loser fue de lo mejor del torneo y por eso ambos formaron parte del equipo ideal: los argentinos fueron elegidos Mejores Centrales del torneo.

Perugia se quedó con el título de la Champions League de Vóley en mayo pasado y por eso accedió de forma directa a este certamen en el que se consagró este domingo en la ciudad de Belem, Brasil. El triunfo en el encuentro definitivo fue por 3 a 0 (25-20, 25-21 y 29-27) ante el Osaka Bluteon de Japón.

loser Agustín Loser, disfrutando de su medalla. Instagram Agustín Loser El rival de la final ya se había cruzado en el camino del Perugia de Loser y Solé. Fue en fase de grupos y el triunfo también fue para los italianos, pero 3 a 2. Los campeones terminaron invictos en certamen, ya que ganaron los cinco cotejos que disputaron.

El central mendocino Agustín Loser, de 28 años, capitán y referente de la Selección argentina, aportó 9 puntos (6 de ataque y 3 de bloqueo) en la final, mientras que el rosarino Solé, de 34, registró 5 (3 de ataque y 2 de bloqueo).