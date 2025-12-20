Gonzalo Cairo, el mendocino que la rompe en Inglaterra y sueña con jugar en Los Pumas

Gonzalo Cairo es un chico de tan solo 16 años. Persigue un sueño, como todos a su edad, pero con un talento especial: juega al rugby y lo hace muy bien. Y además, tiene una mentalidad de hierro. A su edad, ya se fue muy lejos de su tierra natal para seguir creciendo, aprendiendo y mejorando para alcanzar un objetivo que ya tiene clarísimo: jugar en Los Pumas .

Gonzalo nació en San Martín. Su familia (ya vamos a contar sobre ella) lo acercó al hockey sobre patines y también jugó un tiempo al fútbol. Pero gracias a unos amigos conoció el rugby y, por supuesto, el Club Tacurú fue el primero que lo recibió con los brazos abiertos. La rompió toda allí y quiso dar un salto. Por eso, Marista fue su nuevo destino.

Con los Curas , fue máximo goleador de la Unión de Rugby de Cuyo 2024, en la categoria M15. Convirtió 420 tantos y fue el capitan de su equipo.

En ese contexto, le llegó la posibilidad de viajar a Inglaterra y no dudó. Hoy representa a a Stamford School y forma parte del sistema de desarrollo profesional de Leicester Tigers U17.

En sus días de descanso en Mendoza, Gonzalo pasó por los estudios de MDZ Radio y charló con el equipo de Una de Más (Juan Andrés Tuzzi, Juan Manuel Quiroga y Lautaro Godoy) de absolutamente todo. Su experiencia, sus objetivos, Los Pumas y mucho más, en un mano a mano imperdible.

Gonza Cairo en acción, en Inglaterra.

Su día a día en Inglaterra y Los Pumas como objetivo

"Es un sueño llegar a Los Pumas, estaría muy bueno. Llegar a jugar profesional en algún equipo de Inglaterra o a donde me depare el destino, o en Francia, otra de las buenas ligas", comenzó contando Gonzalo.

Al mismo tiempo, recordó el camino transitado para llegar a dónde hoy está y contó: "En San Martín yo jugaba al fútbol, después me cambié y jugué al rugby de los 8 a los 10 años en Tacurú. Después en pandemia me fui a Marista porque me parecía que el nivel era un poco más alto. Al principio me costó dejar a mis amigos pero me fui acostumbrando. A los 15 se me presentó la oportunidad y me fui a Inglaterra a probar y a jugar y me gustó. Ahora estoy allá, jugando en un colegio y en una academia".

Y agregó sobre la chance que apareció de viajar a Europa a continuar su carrera: "En Marista era chico, pero a los 15 empecé a jugar torneos, me empezaron a ver. Una temporada por ejemplo hice muchos puntos y me empezaron a fichar. Después estuve en el seleccionado M17 de Mendoza y ahí me vieron jugar y se me presentó la oportunidad de irme a Inglaterra y me fui".

Gonzalo Cairo, en acción

Gonzalo también explicó cómo es el día a día en Inglaterra y detalló: "Allá te llevan de la mano con el estudio y el deporte. La academia es aparte del colegio, pero me ayudan con los estudios, incluso con el inglés. Se vive muy bien el día a día". Y expresó sobre el rugby en ese país: "Allá es muy distinto. Desde lo táctico me parece muy distinto y desde lo físico es impresionante. Son todos gigantes, enormes, se pegan, entrenan muchísimo y lo viven con más pasión, como acá el fútbol".

Respecto de la adaptación, resaltó: "Me voy adaptando a todo eso, al principio también cuesta por muchas cosas, las condiciones climáticas por ejemplo, que son muy distintas, jugás con barro, con -5 grados, eso cambia muchísimo. Se vive todo más profesional y te ayuda a subir mucho tu nivel".

Por otro lado, contó que el escocés Finn Russell y Sacha Mngomezulu, figura sudafricana, son sus referentes en su puesto. Y de Los Pumas, Santiago Carreras y Tomás Albornoz, "me están gustando mucho", aseguró, entre otras tantas cosas que surgieron en la charla.

El deporte, un legado familiar

Cualquier persona que consuma deporte sabe que el apellido Cairo en Mendoza, y particularmente en San Martín, es sinónimo de hockey sobre patines. Y sí, Gonzalo tiene de donde heredar talento, sacrificio y profesionalismo.

Su papá es Alejandro Cairo, quien lo acompañó en la entrevista. Alejandro, al igual que sus hermanos son referentes del hockey en la Argentina y en el mundo. Gabriel, por ejemplo, fue dos veces campeón del mundo con la Selección argentina y medalla de oro en Barcelona 1992 cuando el hockey, que no es deporte olímpico, fue "exhibición". En ese equipo, también fueron claves Alejandro y Pablo, quien además tiene un título del mundo como DT. Gabi Cairo es, actualmente y hace muchísimos años, parte fundamental de la estructura del Barcelona: hoy es el coordinador deportivo de la institución. Una trayectoria y un palmarés imposible de resumir en una sola nota.

A pesar de que el protagonista es su hijo, Alejandro se animó a hablar y contó: "Ahora acompaño, estoy detrás apoyando la actividad de mis hijos, un poco lo que hacía mi viejo con nosotros. Tratar de conseguir oportunidades, llevar, traer, que es siempre un sacrificio para todos los padres que tienen hijos que hacen algún deporte. No es hockey, pero estamos contento porque desarrolla lo que a él le gusta".

"Todo esto es una experiencia muy buena para Gonzalo porque es deporte y estudio", agregó Alejandro Cairo.

