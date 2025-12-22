El Tomba debuta con Bolívar y Maipú con Agropecuario: así quedaron las zonas de la PN

El Tomba y Maipú ya conocen las zonas que integrarán de cara a la Primera Nacional 2026. Todos los detalles. En la séptima fecha se jugará la interzonal.

Este lunes se sorteó la Primera Nacional 2026 y los equipos mendocinos que participarán en esta temporada en esta categoría, Godoy Cruz Antonio Tomba y Deportivo Maipú, conocieron a sus rivales, y ya saben cuál será el camino rumbo al premio mayor, ascender a la Primera División. El Tomba será parte de la Zona A, mientras que el Cruzado estará en la Zona B.

El formato del certamen, con los 36 equipos ya confirmados, será el mismo que en esta temporada 2025. Habrá dos zonas de 18 y todos los clubes jugarán 34 fechas. Cada equipo enfrentará a los otros 17 de su grupo, de local y de visitante, y los dos ascensos se determinarán igual que en 2024 y 2025: los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso, y el perdedor contará con otra chance a partir del Reducido, que integrarán los clasificados del segundo al octavo lugar de cada zona.

Mientras que los dos equipos que finalicen últimos en cada una de las zonas descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, según corresponda.

El compeonato comenzará el primer fin de semana de febrero y habrá fechas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Solamente habrá un parate de dos semanas cuando termine la primera ronda.