¡Mirá quién volvió! Deportivo Maipú recupera a un referente de la campaña 2023
Deportivo Maipú sumó su tercer refuerzo para la temporada 2026 y se trata de un viejo conocido que vuelve a vestir la camiseta botellera.
Deportivo Maipú sigue sumando refuerzos de cara al 2026, pensando en volver a ser protagonista de la Primera Nacional, en este caso de la mano de Alexis Matteo, el DT que arregló su continuidad y que no le afloja a la pretemporada.
Tras el arribo de Juan Pablo Gobetto, de Alvarado de Mar del Plata, y de Felipe Rivarola, del Atlético San Martín, el Cruzado anunció este jueves una nueva incorporación. En este caso, se trata de un viejo conocido: Fausto Montero.
"¡Bienvenido a casa! Fausto Montero vuelve a casa. Mediocampista, referente y parte de nuestra historia, regresa al club tras un año para volver a vestir la camiseta cruzada. Selló su vínculo con la institución por un año. ¡Bienvenido nuevamente a La Fortaleza!", fue el mensaje de la institución en las redes sociales.
Montero, parte fundamental, referente absoluto en el 2023, temporada en la que el equipo llegó a la final por el segundo ascenso y perdió con Deportivo Riestra, se fue del club a fines del 2024 para continuar su carrera en Atlanta, justamente con Luis García, el entrenador cruzado en aquel gran año.
A sus 37 años, aún en muy buena forma, el exvolante de Argentinos Juniors regresa al club en el que supo ganarse el cariño de la gente.