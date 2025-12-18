¡Mirá quién volvió! Deportivo Maipú recupera a un referente de la campaña 2023

Deportivo Maipú sumó su tercer refuerzo para la temporada 2026 y se trata de un viejo conocido que vuelve a vestir la camiseta botellera.

Deportivo Maipú sigue sumando refuerzos de cara al 2026, pensando en volver a ser protagonista de la Primera Nacional, en este caso de la mano de Alexis Matteo, el DT que arregló su continuidad y que no le afloja a la pretemporada.

Tras el arribo de Juan Pablo Gobetto, de Alvarado de Mar del Plata, y de Felipe Rivarola, del Atlético San Martín, el Cruzado anunció este jueves una nueva incorporación. En este caso, se trata de un viejo conocido: Fausto Montero.

"¡Bienvenido a casa! Fausto Montero vuelve a casa. Mediocampista, referente y parte de nuestra historia, regresa al club tras un año para volver a vestir la camiseta cruzada. Selló su vínculo con la institución por un año. ¡Bienvenido nuevamente a La Fortaleza!", fue el mensaje de la institución en las redes sociales.

fausto Faust Montero regresa al Deportivo Maipú. Montero, parte fundamental, referente absoluto en el 2023, temporada en la que el equipo llegó a la final por el segundo ascenso y perdió con Deportivo Riestra, se fue del club a fines del 2024 para continuar su carrera en Atlanta, justamente con Luis García, el entrenador cruzado en aquel gran año.