Mercado de pases: quién es el delantero paraguayo que se sumó al Deportivo Maipú

Deportivo Maipú empieza a mover el mercado de pases y este miércoles anunció a su sgundo refuerzo. De quién se trata.

Más allá de que el mercado de pases de Primera División y de Primera Nacional viene lento a nivel general, los dirigentes y el cuerpo técnico del Deportivo Maipú trabajan a sol y sombra pensando en la temporada 2026, en la que buscará ser protagonista.

Después de un año de transición, el Cruzado intentará estar en la conversación en el próximo torneo de la segunda categoría del fútbol argentino y por eso no sólo no para con los entrenamientos, sino también se mueve rápido con renovaciones y contrataciones.

De hecho, la semana pasada anunció la continuidad de algunos jugadores, como así también el arribo de un nuevo futbolista. Se trata de Juan Pablo Gobetto, mediocampista de 29 años que llega desde Alvarado de Mar del Plata.

Llegan goles al Deportivo Maipú Este miércoles, Deportivo Maipú confirmó su segundo refuerzo y es un goleador del Torneo Federal A, con pasado en el Atlético Club San Martín: Felipe Rivarola, un delantero centro paraguayo, de 26 años, que ya entrena con el plantel de Alexis Matteo.

"Felipe Rivarola, delantero de 26 años proveniente de San Martin (Mza), acaba de convertirse en el nuevo jugador del Cruzado. Además tuvo paso por San Lorenzo (Py) y Atyra (Py). El futbolista selló su vínculo por los próximos 2 años. ¡Éxitos, Felipe!", fue el mensaje de bienvenida en las redes oficiales del club.