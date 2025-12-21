River anunció oficialmente el fichaje de Aníbal Moreno: hasta cuándo firmó y su mensaje a los hinchas

River incorporó a Aníbal Moreno por 7 millones de dólares tras 2 años como jugador de Palmeiras y este domingo plasmó su firma en su nuevo contrato.

El Millonario compró el 100% de su pase y le pagó al cuadro paulista unos 7 millones de dólares. El volante de 26 años es una incorporación de jerarquía, que ya supo brillar con las camisetas de Racing y del Verdao. Sus grandes actuaciones lo llevaron incluso a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina en la doble fecha de octubre, teniendo su debut ante Puerto Rico.

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo Este domingo, tras superar los exámenes médicos correspondientes, el elenco de Núñez lo anunció de forma oficial en sus redes sociales y se lo pudo ver junto al presidente Stéfano Di Carlo al momento de plasmar su firma en su nuevo contrato. El mismo es a largo plazo y se extenderá por cuatro años, hasta diciembre de 2029.

"Hola a toda la gente de River, les habla Aníbal Moreno. Estoy muy feliz de llegar a esta familia. Quiero que sepan que voy a dejar todo, me voy a brindar al máximo y voy a dar todo de mí siempre para ayudarlos. Abrazo grande y nos estamos viendo", fueron las primera palabras del mediocampista catamarqueño como nuevo jugador del club.