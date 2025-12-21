River anunció oficialmente el fichaje de Aníbal Moreno: hasta cuándo firmó y su mensaje a los hinchas
River incorporó a Aníbal Moreno por 7 millones de dólares tras 2 años como jugador de Palmeiras y este domingo plasmó su firma en su nuevo contrato.
Con la meta bien clara de dejar atrás el flojo 2025 y volver a gritar campeón en el 2026, River Plate avanza en el mercado de pases. Tras la llegada de Fausto Vera, el sábado se logró cerrar el fichaje del segundo refuerzo: Aníbal Moreno, que venía de jugar las últimas dos temporadas en el Palmeiras de Brasil.
El Millonario compró el 100% de su pase y le pagó al cuadro paulista unos 7 millones de dólares. El volante de 26 años es una incorporación de jerarquía, que ya supo brillar con las camisetas de Racing y del Verdao. Sus grandes actuaciones lo llevaron incluso a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina en la doble fecha de octubre, teniendo su debut ante Puerto Rico.
River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo
Este domingo, tras superar los exámenes médicos correspondientes, el elenco de Núñez lo anunció de forma oficial en sus redes sociales y se lo pudo ver junto al presidente Stéfano Di Carlo al momento de plasmar su firma en su nuevo contrato. El mismo es a largo plazo y se extenderá por cuatro años, hasta diciembre de 2029.
"Hola a toda la gente de River, les habla Aníbal Moreno. Estoy muy feliz de llegar a esta familia. Quiero que sepan que voy a dejar todo, me voy a brindar al máximo y voy a dar todo de mí siempre para ayudarlos. Abrazo grande y nos estamos viendo", fueron las primera palabras del mediocampista catamarqueño como nuevo jugador del club.
De este modo, ya podrá sumarse este mismo lunes a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Mientras tanto, en Núñez continuarán buscando refuerzos para cambiarle la cara al equipo, destacándose entre los pretendidos Santiago Ascacibar, Facundo Mura y Jhohan Romaña.