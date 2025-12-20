¡Bombazo de River! Tras sumar a Fausto Vera, compra el pase de una figura por US$ 7.000.000

En River aceleraron, cerraron números y sumaron una pieza clave para una zona que fue un dolor de cabeza.

River Plate volvió a sacudir el mercado de pases. Tras concretar la llegada de Fausto Vera, el club acordó la incorporación de Aníbal Moreno, volante central de 26 años, que dejará Palmeiras para sumarse al plantel de Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026.

La negociación con el Verdao avanzó en las últimas horas y terminó con acuerdo total. Según confirmó el periodista César Luis Merlo, River desembolsará siete millones de dólares más variables por el 100 por ciento del pase. El futbolista, que ya había sido sondeado en otros mercados, manifestó su deseo de jugar en el equipo del Muñeco.

Aníbal Moreno, el segundo refuerzo para Marcelo Gallardo Moreno llega tras un año intenso en Palmeiras, donde disputó 55 partidos oficiales en cinco competencias: Brasileirao, Campeonato Paulista, Copa de Brasil, Copa Libertadores y Mundial de Clubes. En ese lapso aportó dos asistencias y acumuló 13 tarjetas amarillas y una roja.

Sus buenos rendimientos lo llevaron incluso a ser convocado por Lionel Scaloni para la fecha FIFA de octubre con la Selección argentina. En la gira por Estados Unidos jugó 45 minutos ante Puerto Rico. Sin embargo, sobre el cierre del año perdió terreno en la consideración de Abel Ferreira y fue suplente en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, en Lima.