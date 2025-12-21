Quedará libre de un grande del fútbol argentino y River lo quiere sumar a sus filas

Plenamente enfocado en el mercado de pases, en River van por un destacado jugador que decidió no renovar contrato con su club, el cual finaliza este diciembre.

River Plate afrontará un 2026 muy distinto a lo que venía siendo su última década, ya que después de 11 años no disputará la Copa Libertadores y volverá a jugar la Sudamericana por primera vez desde 2015. Además, se ve con la obligación de pelear y ganar algún título importante luego de un 2025 sin ninguna consagración.

Enfocado 100% en el mercado de pases, ya logró cerrar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno. Con otros cuantos futbolistas apuntados, en las últimas horas se supo que avanzaron para incorporar a Johan Romaña, una de las principales figuras de San Lorenzo. Pero el colombiano no es el único jugador de un equipo grande que quiere Marcelo Gallardo.

River quiere a Facundo Mura, que no seguirá en Racing Facundo Mura Facundo Mura, observado por Gallardo durante uno de los últimos Racing-River. @RacingClub Facundo Mura, un nombre fuerte del plantel de Racing y uno de los que más tiempo llevan en el club, desde su llegada en 2022, decidió no renovar su contrato con el cuadro de Avellaneda, el cual finalizaba este mismo diciembre. Por lo tanto, al terminar el año quedará libre y será él quien decida su futuro, algo fundamental para los de Núñez, que contarán con un presupuesto más acotado que en mercados anteriores y no tener que negociar con otro club facilita las cosas.

Si bien el Millonario ya tiene a Gonzalo Montiel como lateral derecho titular, les vendrá bien tener al ex hombre de la Academia ante la muy probable salida de Fabricio Bustos. Además, el defensor de 26 años puede jugar también por la banda izquierda, una versatilidad muy práctica, considerando también lo que será la triple competencia (Liga, Copa Argentina y Sudamericana) y las lesiones que suelen aquejar tanto a Cachete como a el Huevo Acuña.

River ya se comunicó con el zaguero surgido de Estudiantes de La Plata y le hizo su primera oferta formal. Él, por su parte, pidió 72 horas para evaluarla, ya que también es buscado por el Inter Miami, una propuesta más que tentadora, pues implicaría ser compañero de equipo nada menos que de Lionel Messi.