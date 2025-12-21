Bombazo: River avanzó en las negociaciones para fichar a una figura de San Lorenzo

River sigue moviéndose en el mercado de pases y en las últimas horas avanzó en las negociaciones con una estrella del Ciclón de Ayude.

Marcelo Gallardo comenzó la pretemporada en River con el objetivo de dejar atrás un pésimo 2025 y enfocarse en lo que será el 2026 con la Copa Sudamericana como principal objetivo. Para ello, el Muñeco hizo una lista de futbolistas que desde fichar en este mercado de pases y el pasado viernes oficializaron la llegada de Fausto Vera como el primer refuerzo.

Además, en las últimas horas, también se concretó la llegada de Aníbal Moreno, futbolista proveniente del Palmeiras, a cambio de 7 millones de dólares mientras que aún sigue negociando con Santino Andino (Godoy Cruz) y Elías Báez (San Lorenzo).

Ahora, el Millonario puso los ojos en una de las grandes figuras del fútbol argentino y este domingo por el mediodía, inició las negociaciones para fichar al futbolista. El jugador que River buscará incorporar es Johan Romaña, uno de los pilares del San Lorenzo de Ayude y considerado como uno de los mejores marcadores centrales del fútbol local.

Romaña festeja su tanto frente a Palmeiras por la Copa Libertadores Foto: Archivo Romaña podría llegar a River en los próximos días. Foto: Archivo River va a la carga por Johan Romaña Mariano Barnao, mano derecha de Gallardo y quien empezó a tener un rol clave en este mercado de pases, se comunicó con el entorno del jugador para hacerle saber del interés, según informó Bolavip. Desde el lado del colombiano ven con buenos ojos la posibilidad de arribar al elenco de Núñez, pero para ello deberán negociar con el cuadro azulgrana, que está atravesando una grave crisis institucional y no hay un representante claro que pueda negociar en nombre del club.