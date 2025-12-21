Aníbal Moreno rompió el silencio tras el acuerdo para convertirse en refuerzo de River: "Hicimos lo mejor para mi futuro"

Lejos de la vorágine del mercado de pases y del ruido que suele rodear a River Plate , Aníbal Moreno eligió la tranquilidad de su tierra natal para atravesar días decisivos. En Catamarca, rodeado de afectos y comprometido con una causa solidaria, el mediocampista comenzó a cerrar una etapa y a proyectar otra.

El volante central participó de un partido benéfico que reunió a futbolistas surgidos de la provincia y a vecinos que se acercaron con donaciones. Allí, con la cinta de capitán y jugando más de una hora, volvió a sentirse protagonista dentro de una cancha mientras su nombre ganaba fuerza en Núñez.

Una vez finalizado el encuentro, y ya con el acuerdo con River prácticamente encaminado , Moreno habló por primera vez del paso que está a punto de dar, sin esquivar el impacto personal que implica el cambio.

“Hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro. Es una decisión correcta. Tengo muchas ganas de empezar el año y me estoy preparando muy bien. Si Dios quiere, vamos a estar cerca otra vez”, expresó el mediocampista.

Las palabras ratificaron una postura que ya había dejado entrever días atrás en diálogo con el diario El Esquiú, cuando explicó cómo vivía el momento lejos del teléfono y del ruido externo: "Hace tres horas que no agarro el celular, no vi nada ni me llegó ningún mensaje. Seguramente, cuando lo revise, me voy a enterar. No le cierro la puerta a nadie. Siempre se extraña a la familia y a la ciudad; si se da, es bienvenido".

Consultado sobre la aparición de otros interesados, Moreno fue claro y evitó cualquier especulación: "Sobre el interés de otros clubes: no tengo preferencias. Con mi representante se hablaron muchas cosas y avanzamos sobre lo más serio, sobre lo que creemos que puede ser lo mejor para mí. Ese es el camino que estamos siguiendo".

El acuerdo con River y un nuevo escenario deportivo

En las últimas horas, River -que ya cerró a Fausto Vera como su primer refuerzo- avanzó en los detalles de la negociación por Moreno, una operación que representaría una inversión cercana a los siete millones de dólares, una cifra que permitió destrabar la salida del mediocampista del Palmeiras.

El club brasileño, que inicialmente había fijado una cotización mucho más elevada, aceptó ajustar sus pretensiones con el objetivo de recuperar lo invertido cuando lo incorporó desde Racing. En Núñez confían en que el traspaso se formalice en breve.

Desde el lado de Moreno, el contexto también jugó su parte. La posibilidad de volver al fútbol argentino, estar cerca de su familia y recuperar protagonismo fue determinante, en un momento en el que su lugar en el Palmeiras comenzaba a perder fuerza. Además, el nuevo escenario aparece como una oportunidad para volver a ponerse en el radar de la Selección argentina.

anibal moreno selección Aníbal Moreno y la posibilidad de seguir en el radar de Lionel Scaloni. Instagram @anibal.moreno32

Si todo se concreta según lo previsto, el mediocampista firmará un contrato por cuatro temporadas y se sumará a los entrenamientos en Ezeiza, dando inicio a un desafío que ya asumió con convicción.