Presenta:

Deportes

|

Santiago Ascacíbar

Santiago Ascacíbar volvió a hablar sobre su futuro en medio del interés de Boca y River: "Uno va a pensar en..."

Santiago Ascacíbar, el jugador que es pretendido por el Xeneize y el Millonario en este mercado de pases, volvió a hablar sobre su futuro en el Pincha.

MDZ Deportes

Santiago Ascacíbar volvió a referirse a su futuro mientras Boca y River se pelean por quedarse con él.

Santiago Ascacíbar volvió a referirse a su futuro mientras Boca y River se pelean por quedarse con él.

El mediocampista de Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacíbar, admitió que, una vez cerrada la temporada, comenzará a analizar los próximos pasos de su carrera tras conquistar un nuevo título con el equipo platense.

El sábado por la tarde, en San Nicolás, el Pincha venció por 2 a 1 a Platense y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025, sumando una nueva estrella luego de haber ganado el Torneo Clausura.

Te Podría Interesar

Tapia le entregó la copa al capitán Ascacíbar y felicitó a Estudiantes en sus redes.
Santiago Ascac&iacute;bar en la mira de Boca y River.

Santiago Ascacíbar en la mira de Boca y River.

Con el cierre del año competitivo y mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de Eduardo Domínguez, también se reactivaron las versiones en torno al futuro del capitán y una de las principales figuras del equipo.

Santiago Ascacíbar volvió a hablar sobre su futuro

Luego de la consagración, Ascacíbar explicó que decidió aislarse de cualquier negociación durante la definición de los títulos: “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque voy a estar metido acá”, expresó en diálogo con ESPN.

El Ruso Ascacíbar volvió a hablar sobre su futuro en medio del interés de Boca y River

En la misma línea, remarcó que buscó no desviarse del objetivo deportivo: “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, agregó. Y concluyó: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”.

Las declaraciones del mediocampista se dieron en un contexto en el que volvieron a surgir versiones sobre el interés de River y Boca.

Verón no lo ve a Ascacíbar ni en Boca ni en River

En la previa del Trofeo de Campeones, Juan Sebastián Verón se refirió públicamente a esa posibilidad: “¿Para River o para Boca? al “Ruso” lo veo más para Estudiantes. Después decidirá dónde quiere ir, si es que sale. Nos tiene que conformar a todos. Al jugador pero también al club”.

El presidente del Pincha también dejó en claro la postura institucional ante una eventual transferencia: “Nosotros, en esta circunstancia, podemos hacer un esfuerzo pero tiene un límite y hay que saber aceptarlo. Hicimos un esfuerzo muy grande, el Ruso también, y me parece normal que sea compartido para su salida el esfuerzo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cielosports/status/2001700401666757119&partner=&hide_thread=false

Por último, Verón relativizó el malestar que había manifestado en el pasado Stefano Di Carlo, actual presidente de River, cuando Estudiantes compitió por Sebastián Driussi y ahora desde Núñez fueron a buscar a una de las figuras del Pincha en la antesala de una final: “Esas cosas pasan, no me voy a enojar. Son cosas que están, qué va a ser. Es normal".

Fuente: NA

Archivado en

Notas Relacionadas