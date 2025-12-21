Santiago Ascacíbar volvió a hablar sobre su futuro en medio del interés de Boca y River: "Uno va a pensar en..."

Santiago Ascacíbar, el jugador que es pretendido por el Xeneize y el Millonario en este mercado de pases, volvió a hablar sobre su futuro en el Pincha.

El mediocampista de Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacíbar, admitió que, una vez cerrada la temporada, comenzará a analizar los próximos pasos de su carrera tras conquistar un nuevo título con el equipo platense.

El sábado por la tarde, en San Nicolás, el Pincha venció por 2 a 1 a Platense y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025, sumando una nueva estrella luego de haber ganado el Torneo Clausura.

Tapia le entregó la copa al capitán Ascacíbar y felicitó a Estudiantes en sus redes. Santiago Ascacíbar en la mira de Boca y River. Foto: Nicolás Aguilera Con el cierre del año competitivo y mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de Eduardo Domínguez, también se reactivaron las versiones en torno al futuro del capitán y una de las principales figuras del equipo.

Santiago Ascacíbar volvió a hablar sobre su futuro Luego de la consagración, Ascacíbar explicó que decidió aislarse de cualquier negociación durante la definición de los títulos: “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque voy a estar metido acá”, expresó en diálogo con ESPN.

El Ruso Ascacíbar volvió a hablar sobre su futuro en medio del interés de Boca y River ESPN En la misma línea, remarcó que buscó no desviarse del objetivo deportivo: “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, agregó. Y concluyó: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”.