Con un doblete de Alario, Estudiantes se lo dio vuelta a Platense y se coronó campeón del Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata derrotó 2-1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones 2025 que, además, le otorgó la clasificación a tres finales más. El partido se llevó a cabo en el Estadio Único de San Nicolás.

A los 5 minutos del complemento, el delantero ex Estudiantes de La Plata, Franco Zapiola, marca el 1-0 para Platense ante su anterior equipo en la final del Trofeo de Campeones.

Tras una serie de rebotes dentro del área de Estudiantes, la pelota le quedó picando en el punto penal a Zapiola, cuyo pase pertenece al Pincha, le dio de lleno y, con un remate raso, marcó el primer gol de la tarde en San Nicolás.

Zapiola aplicó la ley del ex y Platense se puso 1-0. El delantero Lucas Alario puso el 1-1 para Estudiantes de La Plata ante Platense en la final del Trofeo de Campeones, a los 34 minutos del complemento. Tras un gran centro cruzado de Cetré, el delantero Fabricio Pérez entró por el palo izquierdo del arquero Fabricio Losas, cabeceó al medio donde ingresó el atacante ex River, la empujó y empató el partido.

Minutos más tarde, otra vez el delantero Lucas Alario puso el 2-1 para Estudiantes de La Plata ante Platense en la final del Trofeo de Campeones, a los 46 minutos del complemento.