Presenta:

Deportes

|

Estudiantes de La Plata

Con un doblete de Alario, Estudiantes se lo dio vuelta a Platense y se coronó campeón del Trofeo de Campeones

Estudiantes perdía contra Platense, pero el ex River metió un doblete de cabeza, dio vuelta el resultado y el Pincha logró un nuevo título en el fútbol argentino.

MDZ Deportes

Con un doblete de Pipa Alario, héroe en la tarde de San Nicolás, Estudiantes se lo dio vuelta al Calamar y sumó una nueva estrella en el fútbol argentino.&nbsp;

Con un doblete de "Pipa" Alario, héroe en la tarde de San Nicolás, Estudiantes se lo dio vuelta al Calamar y sumó una nueva estrella en el fútbol argentino. 

Fotobaires

Estudiantes de La Plata derrotó 2-1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones 2025 que, además, le otorgó la clasificación a tres finales más. El partido se llevó a cabo en el Estadio Único de San Nicolás.

A los 5 minutos del complemento, el delantero ex Estudiantes de La Plata, Franco Zapiola, marca el 1-0 para Platense ante su anterior equipo en la final del Trofeo de Campeones.

Te Podría Interesar

Tras una serie de rebotes dentro del área de Estudiantes, la pelota le quedó picando en el punto penal a Zapiola, cuyo pase pertenece al Pincha, le dio de lleno y, con un remate raso, marcó el primer gol de la tarde en San Nicolás.

Zapiola aplicó la ley del ex y Platense se puso 1-0

Gol de Platense ante Estudiantes en la final del Trofeo de Campeones

Gol de Platense ante Estudiantes en la final del Trofeo de Campeones

El delantero Lucas Alario puso el 1-1 para Estudiantes de La Plata ante Platense en la final del Trofeo de Campeones, a los 34 minutos del complemento. Tras un gran centro cruzado de Cetré, el delantero Fabricio Pérez entró por el palo izquierdo del arquero Fabricio Losas, cabeceó al medio donde ingresó el atacante ex River, la empujó y empató el partido.

Lucas Alario empató de cabeza para el Pincha

Alario puso el 1-1 de Estudiantes ante Platense

Alario puso el 1-1 de Estudiantes ante Platense.

Minutos más tarde, otra vez el delantero Lucas Alario puso el 2-1 para Estudiantes de La Plata ante Platense en la final del Trofeo de Campeones, a los 46 minutos del complemento.

Doblete de Lucas Alario para el triunfo de Estudiantes

Lucas Alario marcó un doblete para Estudiantes campeón

Lucas Alario marcó un doblete para Estudiantes campeón

Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs Platense

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas