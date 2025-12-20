Qué dijo Franco Colapinto de las primeras pruebas en el simulador con el Alpine 2026: "El auto se siente..."

Franco Colapinto se refirió a las pruebas que hizo en el simulador de Enstone con el nuevo A526 que tendrá en la próxima temporada de la Fórmula 1.

Franco Colapinto habló sobre las pruebas en el simulador con el nuevo Alpine que estrenará en 2026.

Franco Colapinto y Alpine no descansan ni un segundo y ya tienen la cabeza puesta en lo que será la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras un 2025 para el olvido y en el que no sumó ni siquiera un punto, el pilarense buscará dejar atrás la mala racha y volver a competir con un monoplaza completamente distinto y que utilizará el motor Mercedes a partir del próximo año.

Previo a regresar a Europa para seguir trabajando con el simulador, el pilarense viajó a la Argentina para pasar las fiestas con su familia y en medio de su estadía por el país fue parte de una conferencia de prensa en la sede de Renault Argentina. Allí, dialogó con Pablo Sibilla, el presidente de la marca francesa en el país, y con algunos invitados presentes.

“Desde 2025, cuando se anunció mi llegada a este equipo, Renault pasó a ser mi familia del automovilismo. Y que sea una marca con un legado tan grande en la Argentina, para mí es muy especial”, sentenció FC43 ante las autoridades de la empresa.

Colapinto analizó las pruebas en el simulador de Alpine de cara al 2026 Por otro lado, Franco Colapinto reveló que ya comenzó a hacer trabajos con el simulador en la sede de Enstone y dejó en claro que hay nuevos cambios en el monoplaza que debutará en la temporada 2026 de la Fórmula 1: “Ya estoy con el simulador del 2026. Estamos trabajando mucho con el equipo para tener un buen año. Hay muchos cambios en la estructura y creo que todos son positivos”, lanzó.

Visita de lujo: Franco Colapinto revolucionó las oficinas de Renault en Palermo Franco Colapinto habló sobre las pruebas en el simulador de Alpine. Renault “Hay que ver qué pasa en enero, cómo están los otros equipos. Es difícil cuantificar nuestra performance porque no sabemos dónde están los demás. Sabemos que mejoramos con respecto a este año y a los problemas que teníamos, así que vamos en la dirección correcta. En el simulador se siente mejor el auto”, añadió.