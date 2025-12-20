Visita de lujo: Franco Colapinto revolucionó las oficinas de Renault en Palermo
El piloto del BWT Alpine Formula One Team y embajador de la línea esprit Alpine en Latinoamérica cerró el año junto a los directivos de la marca
Renault Argentina bajó la persiana de un 2025 intenso con una visita que paralizó el barrio de Palermo. Franco Colapinto, el piloto que devolvió a la Argentina al mapa de la Fórmula 1, pasó por las oficinas corporativas de la marca para celebrar los logros del año y proyectar lo que será un 2026 cargado de lanzamientos.
Como parte de la familia de Renault Group, Franco no solo es el piloto titular de Alpine, sino que también cumple el rol de embajador de la gama esprit Alpine para toda la región. Durante su recorrida, compartió una charla abierta con Pablo Sibilla, presidente de la filial local, y Valentina Solari, directora comercial, donde hablaron sobre la audacia y el carisma que el pilarense le aporta a la marca.
La avanzada híbrida y deportiva de Renault
El encuentro sirvió para destacar los grandes lanzamientos que Renault metió en el mercado este año: la Arkana E-Tech hybrid y la Koleos Full hybrid, ambas en sus versiones esprit Alpine. Estas variantes se caracterizan por un diseño con ADN de competición y motores de alta eficiencia que combinan potencia en CV con un consumo de nafta bajísimo gracias a la tecnología híbrida.
Franco aprovechó su estadía para probar la nueva Koleos y destacó el confort y la respuesta del vehículo. Para Renault, tener a Colapinto como referente es la clave para conectar con un público que busca tecnología y deportividad en un solo paquete.
Pablo Sibilla no ocultó su orgullo durante la visita: Recibir a Franco en nuestra casa es una alegría inmensa. Él representa a la perfección los valores que queremos transmitir con nuestros vehículos. Es el único argentino en la Fórmula 1 y nuestro máximo embajador, aseguró el directivo.
El futuro en la pista y en la calle
De cara al 2026, los planes de Renault vienen con todo. La marca anticipó que seguirá renovando su gama de productos en Argentina, apostando fuerte a la electrificación y a modelos con prestaciones superiores.
Por su parte, Franco Colapinto se mostró muy emocionado por el apoyo recibido: "Siempre es especial volver a la Argentina y sentir el cariño de la gente. Ser parte de la familia Renault me permite representar valores con una historia enorme en nuestro automovilismo. Ese cariño es el impulso para seguir dando lo mejor y llevar en 2026 la bandera argentina y los colores de Alpine por cada circuito del mundo", afirmó el piloto antes de seguir con su preparación para la pretemporada.