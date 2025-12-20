Visita de lujo: Franco Colapinto revolucionó las oficinas de Renault en Palermo

El piloto del BWT Alpine Formula One Team y embajador de la línea esprit Alpine en Latinoamérica cerró el año junto a los directivos de la marca

Renault Argentina bajó la persiana de un 2025 intenso con una visita que paralizó el barrio de Palermo. Franco Colapinto, el piloto que devolvió a la Argentina al mapa de la Fórmula 1, pasó por las oficinas corporativas de la marca para celebrar los logros del año y proyectar lo que será un 2026 cargado de lanzamientos.

Como parte de la familia de Renault Group, Franco no solo es el piloto titular de Alpine, sino que también cumple el rol de embajador de la gama esprit Alpine para toda la región. Durante su recorrida, compartió una charla abierta con Pablo Sibilla, presidente de la filial local, y Valentina Solari, directora comercial, donde hablaron sobre la audacia y el carisma que el pilarense le aporta a la marca.

La avanzada híbrida y deportiva de Renault El encuentro sirvió para destacar los grandes lanzamientos que Renault metió en el mercado este año: la Arkana E-Tech hybrid y la Koleos Full hybrid, ambas en sus versiones esprit Alpine. Estas variantes se caracterizan por un diseño con ADN de competición y motores de alta eficiencia que combinan potencia en CV con un consumo de nafta bajísimo gracias a la tecnología híbrida.

Franco aprovechó su estadía para probar la nueva Koleos y destacó el confort y la respuesta del vehículo. Para Renault, tener a Colapinto como referente es la clave para conectar con un público que busca tecnología y deportividad en un solo paquete.

Pablo Sibilla no ocultó su orgullo durante la visita: Recibir a Franco en nuestra casa es una alegría inmensa. Él representa a la perfección los valores que queremos transmitir con nuestros vehículos. Es el único argentino en la Fórmula 1 y nuestro máximo embajador, aseguró el directivo.