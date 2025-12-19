Fuertes sospechas en la Fórmula 1: cuestionan el motor Mercedes que tendrá el Alpine de Colapinto

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin, pero la categoría está lejos de entrar en pausa. A menos de tres meses del inicio del campeonato 2026, el paddock vive un clima marcado por disputas técnicas que podrían tener consecuencias deportivas más temprano que tarde.

El contexto no es menor: la próxima temporada inaugurará un nuevo reglamento de unidades de potencia y redefinirá el equilibrio de fuerzas en la parrilla. En ese escenario, Alpine aparece en el centro de la escena, ya que dejará atrás su histórica relación con Renault para utilizar motores Mercedes , que impulsarán a Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La expectativa por ese cambio es alta, pero también lo es la controversia. La nueva unidad de potencia alemana, que todavía no debutó oficialmente en competencia, quedó bajo la lupa de otros fabricantes en lo que promete ser uno de los temas más sensibles del arranque de la era 2026.

Según informó el medio alemán Motorsport Magazin, Ferrari, Audi y Honda —los otros motoristas que desarrollarán unidades de potencia para la Fórmula 1 2026 — sostienen que el motor Mercedes podría estar infringiendo el reglamento técnico establecido por la FIA .

El foco del reclamo estaría puesto en el volumen del cilindro, cuyo límite reglamentario es de 16:1. De acuerdo con las acusaciones, la unidad de potencia desarrollada por Mercedes cumpliría con ese parámetro en condiciones normales de verificación, pero no lo haría de manera constante, tal como exige el artículo C1.5 del reglamento.

La supuesta ventaja técnica y el rol de la FIA

Lo que plantean los motoristas rivales es que ciertos materiales y componentes permitirían que el cilindro conserve el volumen permitido cuando el motor está frío, pero que, al alcanzar temperatura de funcionamiento, se expanda hasta un valor cercano a 18:1. Esa diferencia podría traducirse en una ganancia estimada de unos 15 caballos de fuerza.

En términos de rendimiento, esa mejora significaría una ventaja potencial de hasta tres décimas por vuelta, dependiendo del circuito, una cifra significativa en la Fórmula 1 actual. El punto clave es que las pruebas de homologación de la FIA se realizan en estático y con el motor en frío, lo que dejaría margen para que esa diferencia se manifieste únicamente en condiciones de carrera.

Por ahora, la situación deberá ser evaluada por la propia FIA, que primero tendrá que determinar si el comportamiento denunciado es real y, en segundo término, si encuadra o no dentro del reglamento. Mientras tanto, la polémica se instala como uno de los grandes ejes del debate previo a 2026, una temporada que marcará el inicio de una nueva era y que podría resultar determinante para el futuro de Alpine y de Franco Colapinto en la Fórmula 1.