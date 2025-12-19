Así suena el nuevo motor Mercedes que impulsará al Alpine de Franco Colapinto en la F1 2026

El futuro de la Fórmula 1 ya se empieza a escuchar. Mercedes publicó este viernes en sus redes sociales los primeros registros sonoros de su nueva unidad de potencia, desarrollada bajo la reglamentación técnica que entrará en vigencia en 2026 y que impulsará, entre otros equipos, al Alpine de Franco Colapinto .

Se trata de los primeros sonidos oficiales de una generación de motores que marcará el cierre definitivo de una etapa y el inicio de otra, luego de 12 años de vigencia del actual ciclo de unidades V6 turbo híbridas. El cambio no es solo tecnológico: también modifica el carácter y la identidad sonora de los autos que competirán en la Máxima.

El nuevo reglamento apunta a dos objetivos centrales: la simplificación mecánica y un rol mucho más determinante de la energía eléctrica. En ese contexto, uno de los elementos más complejos y costosos desaparece por completo, lo que redefine el funcionamiento —y el sonido— de los motores.

La principal novedad técnica es la eliminación del MGU-H, el sistema encargado de recuperar el calor del turbocompresor para transformarlo en energía. A partir de 2026, la recuperación energética se realizará únicamente mediante el MGU-K, que capta la energía generada durante las frenadas.

Este cambio no solo simplifica la arquitectura del motor, sino que también altera la manera en que se percibe su sonido. Con una mayor participación del sistema eléctrico, la potencia entregada por esta vía pasará de 120 a 350 kW, logrando un equilibrio casi total con el motor térmico. Esa nueva distribución se refleja en un tono diferente, más limpio y menos dependiente del turbo tradicional.

Además, todas las unidades de potencia funcionarán con combustible 100% sostenible, otro factor que influye tanto en el rendimiento como en la identidad acústica de los monoplazas que Alpine pondrá en pista con Colapinto como uno de sus protagonistas.

alpine Alpine utilizará motores Mercedes el próximo año. X @AlpineF1Team

Mercedes, Alpine y el desafío de la nueva era

Por su historial, muchos anticipan que Mercedes podría volver a ser una referencia desde el inicio del nuevo ciclo reglamentario, tal como ocurrió en 2014 con la llegada de los motores turbo híbridos. Sin embargo, el contexto es diferente: el salto tecnológico entre 2025 y 2026 será considerable, aunque no tan abrupto como el que significó el abandono de los V8 atmosféricos.

En el nuevo escenario, Mercedes competirá en el terreno de los motoristas —con un tope presupuestario específico— frente a Ferrari, Honda y dos nuevos rivales de peso: Audi y Red Bull Ford. Renault, en cambio, decidió abandonar el desarrollo de motores propios, una decisión clave que explica la alianza de Alpine con la marca alemana.

En 2026, Mercedes proveerá unidades de potencia a cuatro equipos: su escudería oficial, McLaren (actual doble campeón del mundo), Williams y Alpine. Aston Martin, que hasta ahora utilizaba motores alemanes, iniciará un nuevo proyecto conjunto con Honda. Para Franco Colapinto y Alpine, el sonido que ya empezó a escucharse es mucho más que una curiosidad: es el primer indicio concreto del futuro que los espera en la Fórmula 1.