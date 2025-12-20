El mensaje de Zunino al plantel de Platense tras la caída ante Estudiantes en la final: "Este grupo puso al club en..."

En su debut como DT de Platense, Walter Zunino destacó el esfuerzo de sus jugadores luego de perder el Trofeo de Campeones frente al Pincha en San Nicolás.

Walter Zunino aplaude la actitud de sus jugadores. El flamante DT bancó al plantel de Platense tras la final y dijo que no le puede reprochar nada al grupo.

Platense estuvo a minutos de levantar el Trofeo de Campeones, pero se le escapó sobre el final y cayó 2-1 ante Estudiantes. Tras el partido, Walter Zunino, entrenador del Calamar, fue contundente al respaldar a sus jugadores y evitó cualquier reproche por la derrota.

El DT, que asumió recientemente tras haber sido ayudante de campo de Favio Orsi y Sergio Gómez, dirigió su primer partido oficial en esta final. Llegó para reemplazar al Kily González, despedido luego de un Clausura muy flojo, en el que el equipo terminó último con apenas dos triunfos.

Santiago Ascacíbar y Leonel Picco Santiago Ascacibar, de Estudiantes, disputa un balón con Leonel Picco, de Platense, ante la atenta mirada de Zunino. EFE Pese a llevar más de un mes sin competencia oficial, Platense encaró el compromiso con una preparación especial. Realizó una mini pretemporada en Mar del Plata durante una semana y luego continuó los trabajos en Buenos Aires, antes de concentrar en Rosario en la previa del partido decisivo.

La final también marcó el inicio de una nueva etapa institucional, ya que fue el primer encuentro con Gastón Arcieri como presidente, cargo que asumió el 12 de diciembre tras desempeñarse como tesorero del club.

Walter Zunino bancó al plantel de Platense tras la final Walter Zunino, entrenador de Platense, elogió a los Jugadores del Calamar Walter Zunino, entrenador de Platense, elogió a los Jugadores del Calamar DSports En conferencia de prensa, Zunino valoró el recorrido del plantel durante todo el año. “Yo no le puedo reprochar nada a este grupo. Puso al club en lo más alto, salió campeón y hoy hizo todo lo posible para volver a darle otro título al club”, expresó.