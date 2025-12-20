La insólita confesión de un jugador de Estudiantes tras ganar el Trofeo de Campeones: "Me tenía que casar hoy"
El defensor de Estudiantes contó, en medio de los festejos, que tuvo que postergar un evento personal muy importante para disputar el Trofeo de Campeones.
Diciembre fue un mes inolvidable para Estudiantes de La Plata. El Pincha cerró el año con dos títulos en pocos días y sorprendió incluso a propios protagonistas. Uno de ellos fue Leandro González Pírez, quien reveló una situación personal tan inesperada como llamativa tras la consagración en el Trofeo de Campeones.
El defensor, titular en la victoria por 2-1 ante Platense en San Nicolás, confesó que tuvo que suspender su casamiento para poder jugar la final. El motivo fue simple: Estudiantes se clasificó al Trofeo de Campeones recién tras consagrarse en el Torneo Clausura ante Racing, apenas una semana antes.
La decisión del defensor de Estudiantes antes del Trofeo de Campeones
González Pírez ya tenía todo organizado para este sábado 20 de diciembre, pero no dudó cuando apareció la chance de disputar otra final con el Pincha. La fecha se corrió para el domingo y el futbolista pudo estar presente en una nueva noche histórica para el club.
La historia tiene un trasfondo particular. El ex River lleva 10 años casado con su pareja, pero nunca había podido realizar una gran fiesta. La idea era celebrar ese aniversario con familia y amigos, algo que finalmente quedó en pausa por el compromiso deportivo.
La confesión de Leandro González Pírez
En diálogo con Gustavo López, periodista de ESPN, el defensor lo contó sin vueltas en medio de los festejos. “Me casaba hoy. Mi señora y mis hijos están acá. La realidad es que hoy cumplimos 10 años de casados. Cuando nos casamos en la primera etapa no teníamos la posición económica que tenemos hoy para hacer una fiesta, entonces siempre habíamos dicho que a los 10 años íbamos a festejar”, reveló.