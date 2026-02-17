La simbólica cifra que cobrará Estudiantes en compensación por la salida de Cristian Medina a Botafogo

Cuando parecía que a Estudiantes no le quedaría nada, ya la ficha pertenece a Foster Gillett, apareció una suma inesperada.

Se despide de Estudiantes de La Plata. Cristian Medina era una pieza clave en el equipo de Eduardo Domínguez, donde conquistó dos títulos.

Finalmente, Estudiantes de La Plata recibirá dinero por la salida del mediocampista Cristian Medina a Botafogo de Brasil. Aunque inicialmente se creía que no habría ingreso económico, finalmente se activó una compensación prevista en el acuerdo.

Desde la representación del jugador y la dirigencia confirmaron que la negociación está cerrada y que la partida del mediocampista es inminente, salvo algún imprevisto de último momento.

La transferencia pudo avanzar luego de que el club brasileño levantara la inhibición que pesaba en FIFA y que le impedía incorporar futbolistas en este mercado.

Estudiantes de La Plata recibirá una compensación tras activarse la cláusula Foster Gillett Estudiantes no tuvo margen de maniobra, ya que la ficha del jugador es propiedad de Foster Gillett, quien lo adquirió desde Boca en una cifra cercana a los 15 millones de dólares. Archivo En cuanto a las cifras, quedó descartado que el Pincha conserve un porcentaje de una futura venta. En cambio, cobrará al momento de la salida un resarcimiento de 100 mil dólares al ejecutarse la cláusula.

Así, el ciclo del volante en Estudiantes llega a su fin mientras el club suma un ingreso inesperado antes del cierre del libro de pases.