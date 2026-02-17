La simbólica cifra que cobrará Estudiantes en compensación por la salida de Cristian Medina a Botafogo
Cuando parecía que a Estudiantes no le quedaría nada, ya la ficha pertenece a Foster Gillett, apareció una suma inesperada.
Finalmente, Estudiantes de La Plata recibirá dinero por la salida del mediocampista Cristian Medina a Botafogo de Brasil. Aunque inicialmente se creía que no habría ingreso económico, finalmente se activó una compensación prevista en el acuerdo.
Desde la representación del jugador y la dirigencia confirmaron que la negociación está cerrada y que la partida del mediocampista es inminente, salvo algún imprevisto de último momento.
La transferencia pudo avanzar luego de que el club brasileño levantara la inhibición que pesaba en FIFA y que le impedía incorporar futbolistas en este mercado.
Estudiantes de La Plata recibirá una compensación tras activarse la cláusula
En cuanto a las cifras, quedó descartado que el Pincha conserve un porcentaje de una futura venta. En cambio, cobrará al momento de la salida un resarcimiento de 100 mil dólares al ejecutarse la cláusula.
Así, el ciclo del volante en Estudiantes llega a su fin mientras el club suma un ingreso inesperado antes del cierre del libro de pases.
Con la inminente partida de Cristian Medina rumbo a Botafogo, Estudiantes de La Plata sigue de cerca a Aaron Molinas, actualmente en Defensa y Justicia. El mediocampista de 25 años, surgido de Boca Juniors, tiene contrato en Florencio Varela hasta 2027.