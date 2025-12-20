La decisión de Estudiantes con Eduardo Domínguez tras el nuevo título y el supuesto interés de Boca

Luego de la consagración en el Trofeo de Campeones, el Director Deportivo de Estudiantes habló del futuro del DT, apuntado por los hinchas de Boca.

Eduardo Domínguez sostiene feliz el Trofeo de Campeones, su quinto título como DT de Estudiantes de La Plata. ¿Qué será de su futuro?

Estudiantes de La Plata cerró el 2025 a lo grande. Este sábado, en San Nicolás, venció 2-1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones, sumando su segundo título en apenas una semana. El equipo de Eduardo Domínguez volvió a mostrar carácter, dio vuelta un partido adverso y confirmó su gran sprint final de temporada.

Con este logro, Domínguez alcanzó su quinto título al frente del Pincha y se consolidó como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol argentino en los últimos años. Su nombre volvió a instalarse con fuerza en la escena nacional y, como ya ocurrió en otros momentos, los hinchas de Boca comenzaron a mencionarlo en redes sociales como posible candidato.

El abrazo entre Verón y Eduardo Domínguez tras conseguir otra estrella



@Lucascislaghi pic.twitter.com/fBoKQL4D18 — Diario Olé (@DiarioOle) December 21, 2025 En medio de ese contexto, quien tomó la palabra fue Agustín Alayes. El Director Deportivo de Estudiantes se refirió públicamente al futuro del entrenador y dejó en claro la postura del club. “Seguro, es uno de los objetivos”, afirmó, al ser consultado sobre la continuidad de Domínguez.

Alayes también explicó por qué aún no hubo avances formales. “Quisimos avanzar esta semana, pero estaba enfocado en este partido y nos pareció lógico”, contó. Y de inmediato marcó el camino a seguir: “Ahora nos enfocaremos en eso”, anticipó, dando a entender que las charlas se retomarán en los próximos días.

