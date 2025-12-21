A pesar de la oferta de Boca, Miguel Ángel Borja será nuevo refuerzo de Cruz Azul

El mercado de pases sigue dando de que hablar. Cuando todo parecía que Miguel Ángel Borja, futbolista que se despidió de River hace unas semanas atrás, podría llegar a convertirse en nuevo refuerzo de Boca, el delanterto colombiano decidió no aceptar la oferta que le propuso Juan Román Riquelme y acordó de palabra su llegada a Cruz Azul de México.

En las últimas horas, la Máquina Cementera se movió rápido, le hizo una oferta tentadora al Colibrí y este la aceptó inmediatamente por lo que finalmente jugará en México y no habrá morbo por un posible traspaso desde el Millonario a Boca.

En los próximos días, Miguel Borja firmará su contrato por dos años con opción de estirar el vínculo por uno más, pero previo a que se ponga la camiseta del elenco mexicano, el futbolista con pasado en Atlético Nacional y Junior tiene que cumplir su contrato con el elenco de Núñez (vence el 1 de enero).

Miguel Borja tiene negociaciones avanzadas para ser refuerzo de Cruz Azul.

*La está por delante de Boca para ficharlo y trabaja en un contrato de 2 años, con opción a un tercero. pic.twitter.com/S3josewT8n — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 21, 2025 Miguel Ángel Borja es nuevo refuerzo de Cruz Azul de México Este será un refuerzo de peso para Cruz Azul, que tenía como prioridad la llegada de un centrodelantero. Borja encaja en el perfil que buscaba el club: un atacante contundente dentro del área, con reciente paso por uno de los clubes más importantes de Sudamérica, destacado por su juego de espaldas al arco y con experiencia en selección nacional, ámbito al que aspira regresar.

Justamente ese es uno de los grandes objetivos del delantero: volver a vestir la camiseta de Colombia de cara al Mundial 2026. Su última aparición con el combinado cafetero se dio en la final de la Copa América 2024, disputada en julio de ese año, y desde entonces no ha vuelto a ser convocado. El reto no es sencillo, ya que su rendimiento en el último año no fue el más destacado, pero el Colibrí mantiene intacta la ilusión de volver a entrar en los planes del seleccionador Néstor Lorenzo.