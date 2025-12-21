La respuesta de Paulo Dybala a Boca tras la bomba de Catherine Fulop sobre su futuro

El interés de Boca Juniors por Paulo Dybala es conocido desde hace tiempo y nunca dejó de estar presente en la agenda de Juan Román Riquelme. En ese contexto, las recientes declaraciones de Catherine Fulop no hicieron más que confirmar un escenario que el club ya manejaba puertas adentro.

Tras ese marco, el Xeneize avanzó con un primer contacto informal para conocer la predisposición del futbolista. Y si bien la respuesta fue clara respecto del futuro inmediato, la puerta quedó abierta para más adelante.

A los 32 años, Dybala atraviesa un momento de estabilidad deportiva y personal que influye directamente en su decisión. Aunque escuchó el interés de Boca y valora el llamado, dejó en claro que cualquier movimiento deberá esperar.

Según informó TyC Sports, el contacto ya tuvo una definición concreta: para enero es imposible porque el jugador pretende respetar su vínculo con Roma , pero la puerta quedó abierta para mediados de 2026, cuando quedará en libertad de acción y Riquelme avanzaría con una propuesta formal.

Las palabras de Catherine Fulop aportaron detalles sobre la comentada operación, más desde lo familiar que desde lo futbolístico. Fue la suegra de Dybala quien explicó el escenario actual de la pareja. "Oriana (Sabatini) es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Camila Galante, su mujer), ellos eran así curruñitas, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos. Si es, es para junio. Ahora no, ahora Oriana va a ser mamá en marzo y yo tengo pasaje para Roma en enero”, manifestó Fulop.

Leandro Paredes Camila Galante Paulo Dybala Oriana Sabatini.jpg La relación de Paulo Dybala y Oriana Sabatini con Leandro Paredes y su mujer sería clave para la negociación de Boca. @leoparedes20

Sus declaraciones no modifican el panorama, pero sí refuerzan la idea de que el pase es una posibilidad concreta a mediano plazo, atravesada por cuestiones familiares y contractuales.

Boca, los tiempos y una estrategia a largo plazo

Aunque el sueño de sumar a otro campeón del mundo no se concretará en este mercado de pases, en Boca el escenario ya estaba contemplado. La vigencia del contrato de Dybala en la Roma y la dificultad de sacarlo antes de tiempo eran factores conocidos.

En ese primer contacto no existió una oferta formal. Fue el inicio de una gestión que saben compleja, pero no imposible, y que guarda similitudes con el camino recorrido anteriormente con Leandro Paredes, quien terminó llegando a mitad de año y no en enero.

Dybala tiene por delante seis meses más de contrato y la decisión es cumplirlos. De hecho, volvió a la titularidad frente a Juventus luego de varios partidos relegado en la consideración de Gian Piero Gasperini.

roma juventus Paulo Dybala volvió a la titularidad frente a Juventus. X @juventusfc

En enero el delantero quedará habilitado para negociar libremente su futuro. Sin una renovación avanzada con Roma, en Boca confían en que el tiempo, el proyecto deportivo y la influencia de Paredes puedan jugar a favor cuando llegue el momento indicado.