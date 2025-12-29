Procesaron a Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por explotación ilegal de marcas

La Justicia confirmó el procesamiento del abogado y de las hermanas de Diego Maradona, Kity y Claudia, y las hijas del astro celebraron.

Un giro judicial en la causa por explotación de marcas vinculadas a Diego Maradona volvió a poner el foco sobre el entorno cercano al exfutbolista. La Justicia resolvió confirmar el procesamiento de Matías Morla, abogado que fue señalado por Fernando Burlando en relación con la muerte del astro del fútbol, y de dos hermanas del deportista fallecido.

¿Qué determinó la Justicia en la causa de las marcas? El procesamiento de Morla había sido apelado por su defensa, pero fue finalmente confirmado. "Del lado de Morla habían apelado el procesamiento y ahora me dicen desde el entorno de Maradona es que confirmaron el procesamiento de Morla y de los demás", advirtió Karina Mazzocco en su programa "A la Tarde" (América TV) sobre el abogado que mantenía una estrecha relación con el ídolo futbolístico.

¿Quiénes están involucrados en el procesamiento? El periodista Luis Bremer amplió la información: "Este procesamiento y embargo tiene a cinco personas, entre ellas Morla y a dos hermanas de Diego Maradona". Según detalló el comunicador, las hermanas del exfutbolista están procesadas y embargadas por explotación y apropiación ilegal de las marcas Maradona.

La más complicada de sus hermanas es Kity, como se la conoce a Rita Mabel Maradona, ya que tendría un rol destacado en el manejo de las marcas. Mientras tanto, la otra hermana implicada es Claudia.

La lucha de las hijas de Diego Maradona La resolución judicial representa un nuevo capítulo en la incansable búsqueda de justicia que llevan adelante Dalma y Gianinna Maradona para esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre. Este procesamiento en la causa de las marcas se suma a los esfuerzos de ambas por investigar el entorno que rodeó a Diego Maradona en sus últimos meses de vida.