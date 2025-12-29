En imágenes: rescataron a un padre y su hija tras caer a un barranco en Cacheuta

Un importante operativo de rescate tuvo lugar este último fin de semana en Cacheuta , Luján de Cuyo . Un padre y su hija adolescente fueron salvados luego de sufrir una caída hacia un barranco . Ambos debieron ser hospitalizados, pero quedaron fuera de peligro.

La intervención en la mencionada localidad montañosa estuvo a cargo de Bomberos de la Policía de Mendoza , quienes contaron con apoyo de cuarteles voluntarios y trabajaron bajo la coordinación del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) , que recepcionó el alerta inicial y activó el protocolo de emergencia.

Luego de que las autoridades tomaron conocimiento sobre la situación, los efectivos se desplazaron hasta Cacheuta y allí constataron que las víctimas eran un hombre adulto y una adolescente, padre e hija, respectivamente. Ambos padecieron lesiones como consecuencia de la caída, por lo que la situación era dificultosa.

Frente a lo complicado del terreno, se dispuso un rescate mediante técnicas de cuerdas, estricación y extracción , utilizando tabla rígida para garantizar la inmovilización de los heridos.

En el procedimiento también participó personal de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo , especializado en rescate en altura, lo que permitió agilizar las maniobras y asegurar la extracción de las víctimas.

El estado de salud de las víctimas

Una vez que padre e hija fueron rescatados del interior del barranco, fueron asistidos por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que también arribaron a la escena en ambulancia.

Posteriormente, la adolescente fue trasladada al Hospital Notti, mientras que su padre tuvo que ser alojado en el Hospital Central, donde permanecieron internados para una evaluación más exhaustiva.

Más allá de eso, ambos quedaron fuera de peligro y, tras la atención hospitalaria, quedaron en buen estado de salud.