Choque fatal en Punta del Este: la Justicia uruguaya le prohibió salir del país a la conductora argentina

El viernes pasado, un motociclista murió tras chocar contra una camioneta con patente argentina. Ahora, la conductora no podrá salir del país.

El viernes pasado, un trágico choque tuvo lugar en la ciudad de Punta del Este, donde un motociclista impactó contra una camioneta que manejaba una conductora argentina. En las últimas horas, la Justicia de Uruguay le prohibió salir del país.

Tras la audiencia de hoy, la Justicia no solo le prohibió salir del país, sino que también se procedió al retiro de documentos y se le pidió que fije un domicilio. Dichas medidas deben cumplirse por el plazo de 60 días.

Cómo fue el trágico choque El terrible hecho ocurrió el viernes pasado, por la tarde en la zona de Playa Brava. En el video se ve que una camioneta Mercedes Benz con patente argentina intentaba cruzar la rambla hacia la costa, cuando apareció una moto que circulaba a alta velocidad.

Video: así fue el trágico choque en el que murió un motociclista Punta del Este La moto impactó de lleno contra la puerta de la camioneta. Como consecuencia, el motociclista salió volando y murió. La víctima fue identificada como Néstor Daniel Rodríguez, un guardia de seguridad que vivía en el Balneario Buenos Aires.