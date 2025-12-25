Zaira Nara y el look playero que definió el verano en Punta del Este

Zaira Nara confirmó la tendencia del marrón chocolate y los volados en los looks de playa. ¡Mirá!

Instalada en su casa de José Ignacio para pasar las fiestas en familia, Zaira Nara eligió un look de playa que resumió a la perfección el espíritu de Punta del Este.

Para una jornada frente al mar, Zaira apostó por un outfit simple pero cuidadosamente pensado. Combinó un top marrón chocolate (uno de los tonos estrella del verano 2025) con una mini falda con volados. La elección funcionó como un estilismo effortless, cómodo para caminar por la arena, pero lo suficientemente armado como para extenderse hasta el atardecer.

El color chocolate se consolidó como el gran protagonista del look. Cálido, elegante y mucho más versátil de lo que aparenta, este tono desplazó a los clásicos blanco y negro en clave veraniega. En prendas livianas y siluetas relajadas, como las que eligió Zaira, logró una impronta sofisticada sin perder frescura. Los volados, en tanto, reforzaron el costado cute del conjunto.