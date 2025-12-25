Presenta:

Estilo

|

Zaira Nara

Zaira Nara y el look playero que definió el verano en Punta del Este

Zaira Nara confirmó la tendencia del marrón chocolate y los volados en los looks de playa. ¡Mirá!

MDZ Estilo

Mirá el outfit de Zaira Nara en José Ignacio.

Mirá el outfit de Zaira Nara en José Ignacio.

Instalada en su casa de José Ignacio para pasar las fiestas en familia, Zaira Nara eligió un look de playa que resumió a la perfección el espíritu de Punta del Este.

Para una jornada frente al mar, Zaira apostó por un outfit simple pero cuidadosamente pensado. Combinó un top marrón chocolate (uno de los tonos estrella del verano 2025) con una mini falda con volados. La elección funcionó como un estilismo effortless, cómodo para caminar por la arena, pero lo suficientemente armado como para extenderse hasta el atardecer.

Te Podría Interesar

El color chocolate se consolidó como el gran protagonista del look. Cálido, elegante y mucho más versátil de lo que aparenta, este tono desplazó a los clásicos blanco y negro en clave veraniega. En prendas livianas y siluetas relajadas, como las que eligió Zaira, logró una impronta sofisticada sin perder frescura. Los volados, en tanto, reforzaron el costado cute del conjunto.

No te pierdas las fotos del look de Zaira Nara:

Empieza oficialmente mi temporada en @havaianas.ar
Así fue el look más cute y relajado de Zaira Nara en Punta del Este.

Así fue el look más cute y relajado de Zaira Nara en Punta del Este.

Empieza oficialmente mi temporada en @havaianas.ar (1)
Simple, fresco y ultra trendy.

Simple, fresco y ultra trendy.

Archivado en

Notas Relacionadas