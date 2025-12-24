Luciana Salazar y su hija Matilda con look haciendo juego: las fotos

Luciana Salazar y su hija Matilda apostaron al amarillo en looks coordinados. No te pierdas las fotos en la nota.

Luciana Salazar volvió a posar junto a su hija Matilda con looks coordinados. En medio de una nueva polémica con Martín Redrado, madre e hija compartieron una serie de imágenes frente al espejo donde el amarillo se convirtió en el gran protagonista.

Esta vez, eligieron uno de los tonos más trendy del verano 2026 y lo adaptaron a cada estilo y edad, logrando un equilibrio visual que se sintió fresco. El resultado fue un composé cuidado, donde cada outfit tuvo identidad propia.

Luciana se lució con un vestido corto y ajustado en tono mostaza, con escote en V profundo y breteles anchos con detalles de volados. El diseño incluyó recortes laterales a la altura de la cintura, lo que le dio sensualidad y estructura en partes iguales.

Completó el look con sandalias marrones de taco alto y plataforma color suela, una cartera estructurada beige con herrajes dorados firmada por Dior y anteojos de sol oscuros. El pelo, por su parte, lo llevó lacio y suelto, y la manicura en un rojo intenso.

Matilda llevó un conjunto en la misma gama cromática, adaptado a su edad, con una falda amarilla de tiro alto con lazo delantero y una blusa blanca de mangas cortas, con cuello Peter Pan bordado y volados. A esto, le sumó sandalias bajas nude y llevó el pelo suelto con una vincha a juego.